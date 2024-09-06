Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны!»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ответ главного тренера национальной команды Валерия Карпина на его критику.

    Ранее Мостовой высказался об уровне соперников сборной: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми». Карпин позднее заявил, что считает бессмысленным отвечать Мостовому на критику.

    «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами, вот и все.

    Не надо перевертывать мои слова и искусственно создавать конфликты», – сказал Мостовой.

    • Вчера сборная России обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0, а 7 сентября сыграет с Таиландом.
    • Россия занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Вьетнам – 115-е, Таиланд – 101-е.

    Новости по теме
    Мостовой оценил возможный переход Пьянича в ЦСКА 3
    Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победам «Краснодара»: «На поле выходят игроки, а не тренер» 11
    Мостовой прокомментировал отправку Бугаева на 9 лет строгого режима 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2024 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BoevStas1
    1725638606
    Это дружественный визит,это нормально!А головы у тебя нет,это точно!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+