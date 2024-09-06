Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ответ главного тренера национальной команды Валерия Карпина на его критику.

Ранее Мостовой высказался об уровне соперников сборной: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми». Карпин позднее заявил, что считает бессмысленным отвечать Мостовому на критику.

«Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами, вот и все.

Не надо перевертывать мои слова и искусственно создавать конфликты», – сказал Мостовой.