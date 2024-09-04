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    Пять игроков сборной России пропустят матч с Вьетнамом

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем товарищеском матче против Вьетнама.

    – Что думаете о завтрашнем матче?

    – Что конкретно? О команде, о погоде? Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, – победить. Это главная цель.

    Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение [к ним] очень серьезное.

    – Удивлены такому вниманию со стороны вьетнамской прессы?

    – Я даже не задумывался об этом. Не удивлен такому количеству людей.

    – Как вам поле, погода?

    – Поле с виду не совсем идеальное, но лучше спрашивать у игроков. Матч состоится в любую погоду. Это не должно никого волновать. Будем играть так, как играем всегда.

    – Кто не сыграет?

    – Точно не сыграет пять человек. Завтра узнаете, кто именно.

    • Россия и Вьетнам встретятся в четверг, 5 сентября.
    • Начало матча – в 16:00 мск.
    • В субботу россияне сыграют с Таиландом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2024 16:56
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    Комментарии (4)
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    slavа0508
    1725460703
    Да смысл вообще этих матчей ???Пока мы вернёмся на европейскую арену все эти игроки будут на пенсии внукам сказки читать ...
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    ЮНик
    1725462541
    Многие не понимают важность этих матчей. Ведь впереди встречи со сборными Эритреи, Афганистана с Папуа- Новая Гвинея. Надо подготовиться, наиграть оптимальный состав!
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    Cleaner
    1725464556
    Валера опять дурачка включил...(((
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