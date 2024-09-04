Пять игроков сборной России пропустят матч с Вьетнамом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем товарищеском матче против Вьетнама.

– Что думаете о завтрашнем матче?

– Что конкретно? О команде, о погоде? Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, – победить. Это главная цель.

Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение [к ним] очень серьезное.

– Удивлены такому вниманию со стороны вьетнамской прессы?

– Я даже не задумывался об этом. Не удивлен такому количеству людей.

– Как вам поле, погода?

– Поле с виду не совсем идеальное, но лучше спрашивать у игроков. Матч состоится в любую погоду. Это не должно никого волновать. Будем играть так, как играем всегда.

– Кто не сыграет?

– Точно не сыграет пять человек. Завтра узнаете, кто именно.