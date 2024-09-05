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    Врач сборной России рассказал о повреждении Морозова

    Врач сборной России Михаил Вартапетов сказал, что защитник Евгений Морозов мог травмировать мышцы задней поверхности бедра в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).

    «У Морозова подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Пока трудно оценить степень повреждения, будем разбираться. Решение по игре с Таиландом примем с тренерским штабом, – сказал Вартапетов.

    • На 34‑й минуте вместо Морозова на поле вышел Валентин Пальцев.
    • Россия сыграет с Таиландом в Ханое 7 сентября. Начало игры в 16:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 18:29
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