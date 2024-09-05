Врач сборной России рассказал о повреждении Морозова

Врач сборной России Михаил Вартапетов сказал, что защитник Евгений Морозов мог травмировать мышцы задней поверхности бедра в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).

«У Морозова подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Пока трудно оценить степень повреждения, будем разбираться. Решение по игре с Таиландом примем с тренерским штабом, – сказал Вартапетов.