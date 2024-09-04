Сафонов и Кузяев присоединились к сборной России в Ханое

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев присоединились к сборной России в Ханое. Ранее в среду остальные 26 футболистов и тренерский штаб национальной команды прибыли из Москвы в столицу Вьетнама. Сафонов и Кузяев добирались до Ханоя самостоятельно.

Сборная России 5 и 7 сентября проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Оба матча пройдут в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 по московскому времени.

Вьетнам занимает 115-е место в рейтинге ФИФА, Таиланд – 101-е.