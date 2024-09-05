Мостовой сказал, что будет успехом для сборной Вьетнама в матче с Россией

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что товарищеский матч с Вьетнамом станет для национальной команды легкой прогулкой.

«Вьетнам – сборная отелей, этот матч точно должен быть легкой прогулкой для сборной России. Ребята выйдут, забьют три мяча и улетят в Таиланд. У них, наверное, самый высокий футболист метр 70 см...

Не рассчитываю на то, что хоть один футболист сборной Вьетнама забьет нам гол. Если вьетнамцы смогут раз десять добежать до центрольного круга, то это уже успех для них.

Не думаю, что долгий перелет и вьетнамский климат не могут быть проблемой для российских игроков. Сборная России, скорее всего, будет играть агрессивно с упором на атаку. От игры сборной Вьетнама ничего не жду», – сказал Мостовой.