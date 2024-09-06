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  • Мостовой предложил замену матчам России с Вьетнамом и Таиландом

Мостовой предложил замену матчам России с Вьетнамом и Таиландом

6 сентября 2024, 18:00
10

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, как нужно было действовть в условиях отсутствия для возможности игры национальной команды с сильным соперником.

«Мне могут сказать – а с кем играть сборной России? Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой.

У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек. Так сделайте три команды и сыграйте между собой. И пользы будет гораздо больше, чем от матчей со сборными Вьетнама и Таиланда.

Я уже не знаю, что происходит, у нас сейчас ведь любой человек может сказать – я был в сборной России. Просто любой, бери команды РПЛ, и любой может сказать – я был в сборной.

А раньше для того, чтобы попасть в сборную России, надо было, даже не знаю что, сделать. А сейчас уже все – игроки сборной России», – сказал Мостовой.

  • 5 сентября Россия обыграла в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября она сыграет с Таиландом. Игры проходят в рамках международного турнира в Ханое.
  • Россия занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Вьетнам – 115-е, Таиланд – 101-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официцальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: РИА Новости
Товарищеские матчи. Сборные Таиланд Россия Вьетнам Мостовой Александр
Комментарии (10)
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shahor
1725635476
Матч со сборной легионеров,выступающих в России,был намного интереснее и менее затратный,чем борьба с тайфунами и кочками на поле в юго-восточной Азии.
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Александр.Т.
1725636093
В РПЛ смотрю как они против друг друга играют еще и в сборной смотреть?
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FanatSerj
1725636299
"или между собой" да, да с начало между собой, потом сам с собой, потом это вся страна видит, а потом ты снимаешься в рекламе Мегафона, Дзюба не даст соврать, всё с этого и начинается )))
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Spartak_forv@
1725638812
Не иначе как хочет третью сборную тренировать)
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Mirak92
1725639078
Позорнее сюжета для отечественного футбола не придумать . Россия пробивает дно все глубже и глубже, как прискорбно это не звучало Зато Херсон есть =)когда 70% городов, как нищий район Братиславы
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ЗаЖиМ
1725644657
Да ******* лопатой кто нибудь акведукова
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