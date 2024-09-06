Мостовой предложил замену матчам России с Вьетнамом и Таиландом

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, как нужно было действовть в условиях отсутствия для возможности игры национальной команды с сильным соперником.

«Мне могут сказать – а с кем играть сборной России? Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой.

У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек. Так сделайте три команды и сыграйте между собой. И пользы будет гораздо больше, чем от матчей со сборными Вьетнама и Таиланда.

Я уже не знаю, что происходит, у нас сейчас ведь любой человек может сказать – я был в сборной России. Просто любой, бери команды РПЛ, и любой может сказать – я был в сборной.

А раньше для того, чтобы попасть в сборную России, надо было, даже не знаю что, сделать. А сейчас уже все – игроки сборной России», – сказал Мостовой.