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    Мусаев высказался о дебюте за сборную России

    Нападающий сборной России Тамерлан Мусаев подвел итоги товарищеского матча с Вьетнамом (3:0).

    – Спасибо за возможность сыграть за сборную. Международный матч, в такое время представлять свою страну – только гордость. Спасибо огромное.

    Думаю, для них [сборной Вьетнама] это тоже важный матч. Для них мы хороший соперник. Вьетнам – молодцы, пару раз хорошо вышли из‑под прессинга. Любая команда выйдет на игру и будет на 100 процентов отдаваться, я так думаю.

    – Играл когда‑нибудь в таких погодных условиях?

    – Наверное, в Египте было так же жарко. Сегодня было немного тяжелее, чем в Египте, но ничего страшного. После первого тайма раздышался, во втором тайме нормально выдерживал.

    – Послезавтра игра с Таиландом. После 90 минут хочется выйти или отдохнуть?

    – Я бы с удовольствием еще сыграл.

    • В прошедшей встрече Мусаев забил гол и сделал голевую передачу.
    • Мусаев в третий раз сыграл за сборную России, но впервые против первой национальной команды другой страны. До этого он провел две встречи в сентябре 2023 года против олипийской сборной Египта.
    • 7 сентября сборная России сыграет в Ханое с Таиландом. Начало в 16:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 19:51
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    1725559311
    Забил столько же за сборную,как в этом сезоне за ЦСКА.
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