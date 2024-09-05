Мусаев высказался о дебюте за сборную России

Нападающий сборной России Тамерлан Мусаев подвел итоги товарищеского матча с Вьетнамом (3:0).
– Спасибо за возможность сыграть за сборную. Международный матч, в такое время представлять свою страну – только гордость. Спасибо огромное.
Думаю, для них [сборной Вьетнама] это тоже важный матч. Для них мы хороший соперник. Вьетнам – молодцы, пару раз хорошо вышли из‑под прессинга. Любая команда выйдет на игру и будет на 100 процентов отдаваться, я так думаю.
– Играл когда‑нибудь в таких погодных условиях?
– Наверное, в Египте было так же жарко. Сегодня было немного тяжелее, чем в Египте, но ничего страшного. После первого тайма раздышался, во втором тайме нормально выдерживал.
– Послезавтра игра с Таиландом. После 90 минут хочется выйти или отдохнуть?
– Я бы с удовольствием еще сыграл.
- В прошедшей встрече Мусаев забил гол и сделал голевую передачу.
- Мусаев в третий раз сыграл за сборную России, но впервые против первой национальной команды другой страны. До этого он провел две встречи в сентябре 2023 года против олипийской сборной Египта.
- 7 сентября сборная России сыграет в Ханое с Таиландом. Начало в 16:00 мск.