Шнякин ответил на критику Мостового

Комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал критику его работы на товарищеском матче Вьетнам – Россия (0:3) со стороны Александра Мостового.

«Персональный шок дня: Александр Владимирович Мостовой посмотрел целый матч! От начала и до конца! Более того, устроил тщательный анализ, подсчитав упоминания имени своего старого приятеля:)

Но так работает футбольный репортаж: комментатор часто говорит о тренере команды, матч которой описывает. О профессиональном тренере, который не ныл, не ленился учиться, получил лицензию и проложил путь от Армавира до сборной 😉», – написал Шнякин.