Шнякин ответил на критику Мостового

Комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал критику его работы на товарищеском матче Вьетнам – Россия (0:3) со стороны Александра Мостового.
«Персональный шок дня: Александр Владимирович Мостовой посмотрел целый матч! От начала и до конца! Более того, устроил тщательный анализ, подсчитав упоминания имени своего старого приятеля:)
Но так работает футбольный репортаж: комментатор часто говорит о тренере команды, матч которой описывает. О профессиональном тренере, который не ныл, не ленился учиться, получил лицензию и проложил путь от Армавира до сборной 😉», – написал Шнякин.
- Ранее Мостовой сказал об игре: «Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только ни говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули. Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно».
- Встреча прошла в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».