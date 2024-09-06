Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Шнякин ответил на критику Мостового

    Комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал критику его работы на товарищеском матче Вьетнам – Россия (0:3) со стороны Александра Мостового.

    «Персональный шок дня: Александр Владимирович Мостовой посмотрел целый матч! От начала и до конца! Более того, устроил тщательный анализ, подсчитав упоминания имени своего старого приятеля:)

    Но так работает футбольный репортаж: комментатор часто говорит о тренере команды, матч которой описывает. О профессиональном тренере, который не ныл, не ленился учиться, получил лицензию и проложил путь от Армавира до сборной 😉», – написал Шнякин.

    • Ранее Мостовой сказал об игре: «Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только ни говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули. Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно».
    • Встреча прошла в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

    Новости по теме
    Мостовой оценил возможный переход Пьянича в ЦСКА 3
    Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победам «Краснодара»: «На поле выходят игроки, а не тренер» 11
    Мостовой прокомментировал отправку Бугаева на 9 лет строгого режима 4
    Источник: телеграм-канал «Сплошняк»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2024 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Спартач80
    1725617405
    Подъ*бнул как надо=)
    Ответить
    FanatSerj
    1725617605
    Да уж куда Мостовой полез то )) Тут люди умеют пользоваться языком как выясняется не только для подлизывания, но и для тонкого и не очень стёба ))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725617687
    Шнякин может не нравиться,но здесь просто загигачадил))
    Ответить
    Val 46
    1725617806
    Взял бы команду и вывел ее в чемпионы. Вот тогда и можно критиковать. Сейчас Мостовой главный критик всея Руси.
    Ответить
    ...уефан
    1725618111
    ...ну, вот - начало диалога!) Да здравствует срач!)...
    Ответить
    ivany4
    1725635826
    Надеюсь теперь Саша узнал, что такое не кончить академиев, а сунуть нос куда Макар телят не гонял.))
    Ответить
    FCSpartakM
    1725641925
    Мостовой походу единственный, кто посмотрел весь матч
    Ответить
    zigbert
    1725643483
    Раздражение Мостового понятно, ведь сборной руководит Карпин а не он. Начинать же свою тренерскую работу со второстепенных команд считает ниже своего достоинства.
    Ответить
    Интерес
    1725951998
    Два борана боданулись,а овечки ухмыльнулись...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+