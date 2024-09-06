Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Пономарев сказал, что означают полупустые трибуны на матче Вьетнам – Россия

    Пономарев сказал, что означают полупустые трибуны на матче Вьетнам – Россия

    Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги товарищеского матча Вьетнам – Россия (0:3).

    – Как оцените игру сборной России против Вьетнама?

    – Ее оценивать-то нельзя. Вьетнам, конечно, слабая команда. Столько лететь, климатические условия совсем другие… Можно было бы здесь, в Москве, сыграть. Как в советское время играли: первая сборная, вторая сборная, олимпийская сборная и молодежная сборная. Вот четыре команды, организовали бы турнир.

    Зачем туда лететь и с этим Вьетнамом играть? Если играть, то с ними надо играть и красиво, и солидно. Забили бы три мяча в первом тайме, а потом бы показали свое преимущество в классе, технике и так далее. Теперь обвиняют поле… На хорошем поле и идиот сыграет. Ты попробуй сыграй на плохом поле, это уже класс и мастерство. Мне не понравилась эта игра.

    – Кто больше всего запомнился?

    – Некоторые ребята выделялись. Пальцев, например, неплохой парень, скоростной. Неплохо сыграл Мусаев. Обляков действовал хоть и не результативно, но, во всяком случае, сумел мяч подержать, хорошо им распоряжался. Больше я даже выделить никого не могу. Всe – абсолютное посредственность.

    – Удивило ли вас, что команды играли при полупустых трибунах?

    – Удивило, конечно. Не так много развлечений во Вьетнаме, чтобы не прийти на футбол и не посмотреть на сборную России. Когда мы выезжали в советское время, в любой стране стадионы ломились от зрителей, а здесь… Значит они так относятся и к своей команде, и российской таким же образом.

    • Матч Вьетнам – Россия прошел на национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое в рамках международного турнира LPBank Cup 2024.
    • 7 сентября Россия встретится на этой же аренде с Таиландом.

    Новости по теме
    Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все» 7
    Матерная речь Карпина в раздевалке в перерыве матча с Вьетнамом 2
    Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны!» 1
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2024 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1725615162
    Футбол не интересен вьетнамцам, что поделаешь?
    Ответить
    Куарежма 31ру
    1725616412
    собрали бы два состава сборной и ездили по городам бесплатные матчи игра
    Ответить
    Интерес
    1725952178
    ОТкуда ветеран знает о уровне развекаловок в современном Вьетнаме? То же самое либерасня говорила про ваши забитые под завязку футбольные трибуны :" В СССР не было других развлечений!".
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+