Пономарев сказал, что означают полупустые трибуны на матче Вьетнам – Россия

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги товарищеского матча Вьетнам – Россия (0:3).

– Как оцените игру сборной России против Вьетнама?

– Ее оценивать-то нельзя. Вьетнам, конечно, слабая команда. Столько лететь, климатические условия совсем другие… Можно было бы здесь, в Москве, сыграть. Как в советское время играли: первая сборная, вторая сборная, олимпийская сборная и молодежная сборная. Вот четыре команды, организовали бы турнир.

Зачем туда лететь и с этим Вьетнамом играть? Если играть, то с ними надо играть и красиво, и солидно. Забили бы три мяча в первом тайме, а потом бы показали свое преимущество в классе, технике и так далее. Теперь обвиняют поле… На хорошем поле и идиот сыграет. Ты попробуй сыграй на плохом поле, это уже класс и мастерство. Мне не понравилась эта игра.

– Кто больше всего запомнился?

– Некоторые ребята выделялись. Пальцев, например, неплохой парень, скоростной. Неплохо сыграл Мусаев. Обляков действовал хоть и не результативно, но, во всяком случае, сумел мяч подержать, хорошо им распоряжался. Больше я даже выделить никого не могу. Всe – абсолютное посредственность.

– Удивило ли вас, что команды играли при полупустых трибунах?

– Удивило, конечно. Не так много развлечений во Вьетнаме, чтобы не прийти на футбол и не посмотреть на сборную России. Когда мы выезжали в советское время, в любой стране стадионы ломились от зрителей, а здесь… Значит они так относятся и к своей команде, и российской таким же образом.