Карпин отреагировал на критику сборной России со стороны Мостового

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил необходимость проведения товарищеских матчей национальной команды в Ханое.

– Бывшие футболисты говорят, что такие выезда в Ханой не нужны.

– Кто это сказал? Мостовой? А кто-то еще? Остальных не знаете? Смысла отвечать Мостовому нет. Мостовому вы и сами можете ответить.