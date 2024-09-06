Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Карпин отреагировал на критику сборной России со стороны Мостового

    Карпин отреагировал на критику сборной России со стороны Мостового

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил необходимость проведения товарищеских матчей национальной команды в Ханое.

    – Бывшие футболисты говорят, что такие выезда в Ханой не нужны.

    – Кто это сказал? Мостовой? А кто-то еще? Остальных не знаете? Смысла отвечать Мостовому нет. Мостовому вы и сами можете ответить.

    • 5 сентября сборная России в товарищеском матче победила Вьетнам (3:0).
    • 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Таиландом.
    • Ранее Мостовой, комментируя проведение этих матчей, сказал: «Мы унижаем себя такими вот играми».

    Новости по теме
    Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил» 17
    Сафонов – о 238 миллионах на нужды дочери до 18 лет: «Нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над ребенком издеваются?» 1
    Сафонов сделал выбор между русской и французской кухней 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2024 11:31
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    slavа0508
    1725612578
    Молодец Валера . подколол диванного эксперта ....
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1725615349
    Каков вопрос - таков и ответ. Сколько же можно задавать один и тот же вопрос, журналюги? (((
    Ответить
    anatobas
    1725616690
    Информация для тех, кто ставит на спорт. Стартовал новый сезон в КХЛ. Есть сервис прогнозов, который играет весь сезон. Им 11 лет! Проверенный и надёжный. В любом поиске наберите: «бронзовый прогноз» сайт выйдет в первых позициях. Гарантии! Победы каждый день.
    Ответить
    bashnat013
    1725617140
    Карпин обошелся с Мостовым как с фишкой на поле
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1725632343
    Ответ Валеры расшифровывается так: Что бы Мостовой понял, что его IQ 50 , у него должен быть IQ 120.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+