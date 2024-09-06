Карпин отреагировал на критику сборной России со стороны Мостового

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил необходимость проведения товарищеских матчей национальной команды в Ханое.
– Бывшие футболисты говорят, что такие выезда в Ханой не нужны.
– Кто это сказал? Мостовой? А кто-то еще? Остальных не знаете? Смысла отвечать Мостовому нет. Мостовому вы и сами можете ответить.
- 5 сентября сборная России в товарищеском матче победила Вьетнам (3:0).
- 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Таиландом.
- Ранее Мостовой, комментируя проведение этих матчей, сказал: «Мы унижаем себя такими вот играми».