Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о пользе сентябрьского сбора национальной команды.

Россияне на прошлой неделе разгромили Вьетнам – 3:0.

Также был запланирован товарищеский матч с Таиландом, но его отменили из-за тайфуна.

– В чем основная польза проведения таких матчей как со сборными Вьетнама и Таиланда?

– Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно.

Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще.