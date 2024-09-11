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    • Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама

    Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о пользе сентябрьского сбора национальной команды.

    • Россияне на прошлой неделе разгромили Вьетнам – 3:0.
    • Также был запланирован товарищеский матч с Таиландом, но его отменили из-за тайфуна.

    – В чем основная польза проведения таких матчей как со сборными Вьетнама и Таиланда?

    – Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно.

    Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще.

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    Источник: сайт РФС

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    11.09.2024 15:15
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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1726057726
    Сафонов пролетел 24000 км,чтобы посидеть одну игру и увидеться с Карпиным)
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