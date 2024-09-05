Карпин – о матче с Вьетнамом: «Хорошо, что никто не потерял сознание и не умер»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о погодных условиях в Ханое, где национальная команда провела товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).
– Поздравляем с окончанием матча.
– Да, хорошо, что никто не потерял сознание и не умер.
– Что скажете о качестве футбола сборной в таких погодных условиях?
– Сложно говорить о качестве футбола в таких условиях. В первом тайме к нашим воротам почти не подходили, во втором тайме чуть подустали.
– Играть легче в минус 10?
– В минус 10 можно спокойно играть, а при такой погоде во Вьетнаме очень сложно.
- Вьетнам занимает 115-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 33-е.
- 7 сентября сборная России сыграет в Ханое с Таиландом. Начало матча в 16:00 мск.