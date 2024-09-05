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    • Карпин – о матче с Вьетнамом: «Хорошо, что никто не потерял сознание и не умер»

    Карпин – о матче с Вьетнамом: «Хорошо, что никто не потерял сознание и не умер»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о погодных условиях в Ханое, где национальная команда провела товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).

    – Поздравляем с окончанием матча.

    – Да, хорошо, что никто не потерял сознание и не умер.

    – Что скажете о качестве футбола сборной в таких погодных условиях?

    – Сложно говорить о качестве футбола в таких условиях. В первом тайме к нашим воротам почти не подходили, во втором тайме чуть подустали.

    – Играть легче в минус 10?

    – В минус 10 можно спокойно играть, а при такой погоде во Вьетнаме очень сложно.

    • Вьетнам занимает 115-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 33-е.
    • 7 сентября сборная России сыграет в Ханое с Таиландом. Начало матча в 16:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 18:40
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1725551607
    А РФС не догадывались. что по погодным условиям Вьетнам далеко не футбольная страна? Или им пофиг куда послать футболистов, лишь бы бабла отмыть?
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    andr45
    1725552921
    Какие футболерчики нежные) или на Им только на Мальдивах ли на Канарах играть пристало)
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    ...уефан
    1725553466
    ...а когда-то... Одиннадцать и без замен! И хоть, сдохни. Во-как, Валера!...
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