Карпин – о матче с Вьетнамом: «Хорошо, что никто не потерял сознание и не умер»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о погодных условиях в Ханое, где национальная команда провела товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).

– Поздравляем с окончанием матча.

– Да, хорошо, что никто не потерял сознание и не умер.

– Что скажете о качестве футбола сборной в таких погодных условиях?

– Сложно говорить о качестве футбола в таких условиях. В первом тайме к нашим воротам почти не подходили, во втором тайме чуть подустали.

– Играть легче в минус 10?

– В минус 10 можно спокойно играть, а при такой погоде во Вьетнаме очень сложно.