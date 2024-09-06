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    Бывший работник завода оценил свой дебют за сборную России

    Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев ответил на вопросы о своем дебюте в составе сборной России.

    • 23-летний футболист сыграл с Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче.
    • Он вышел на замену на 34-й минуте.
    • Ранее Пальцев рассказывал, как работал на заводе.

    – Поздравляем с дебютом! Что испытал?

    – Спасибо! Счастье!

    – Как узнал о вызове?

    – Я приехал с игры домой на машине. Поспал от силы часов пять-шесть, позвонили и пришлось экстренно ехать на сборы.

    Просто не поверил своим ушам. Все документы, загранпаспорт, были в Махачкале. Попросил людей, они привезли, спасибо им за это!

    Поэтому как-то так все и получилось, резко, в суете. Хорошо, что приехал!

    – Было чувство, что вызовут?

    – Нет, вообще не было. Думаю, что еще мало сделал.

    – Что можешь сказать про игры?

    – Победа, 3:0. Заслуженная, мы переиграли соперника. Игра была сложная, но у нас все получилось.

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    Источник: сайт РФС

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    06.09.2024 00:12
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1725586731
    выпал золотой джекпот
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    vvv123
    1725608777
    Раньше все на заводах работали, которые и в глаза не видели!
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    balam
    1725620659
    а че до завода домотались?клеймо какое то?писаки хреновы.Цой кочегаром работал и что?
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