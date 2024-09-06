Бывший работник завода оценил свой дебют за сборную России

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев ответил на вопросы о своем дебюте в составе сборной России.

23-летний футболист сыграл с Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче.

Он вышел на замену на 34-й минуте.

Ранее Пальцев рассказывал, как работал на заводе.

– Поздравляем с дебютом! Что испытал?

– Спасибо! Счастье!

– Как узнал о вызове?

– Я приехал с игры домой на машине. Поспал от силы часов пять-шесть, позвонили и пришлось экстренно ехать на сборы.

Просто не поверил своим ушам. Все документы, загранпаспорт, были в Махачкале. Попросил людей, они привезли, спасибо им за это!

Поэтому как-то так все и получилось, резко, в суете. Хорошо, что приехал!

– Было чувство, что вызовут?

– Нет, вообще не было. Думаю, что еще мало сделал.

– Что можешь сказать про игры?

– Победа, 3:0. Заслуженная, мы переиграли соперника. Игра была сложная, но у нас все получилось.