Игрок «Динамо» Мх рассказал о работе на заводе

Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев сообщил, что раньше работал на заводе.

«Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке «Швейцария», чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего ещe. Если бы не мои друзья, я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учeбы, то с ней разговор вышел коротким – не получилось.

Не могу сказать, что я получал удовольствие от такой работы, но зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе – не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – это не работа, а мечта!» – сказал Пальцев.