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Игрок «Динамо» Мх рассказал о работе на заводе

28 июля 2024, 10:17
2

Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев сообщил, что раньше работал на заводе.

«Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке «Швейцария», чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего ещe. Если бы не мои друзья, я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учeбы, то с ней разговор вышел коротким – не получилось.

Не могу сказать, что я получал удовольствие от такой работы, но зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе – не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол – это не работа, а мечта!» – сказал Пальцев.

  • Махачкалинцы купили 23-летнего уроженца Нижнего Новгорода летом у «КАМАЗа» за 280 тысяч евро.
  • Валентин уже провел 1 матч в РПЛ.
  • В 20:00 мск «Динамо» Мх начнет матч 2-го тура против «Краснодара».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Пальцев Валентин
Комментарии (2)
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Давид59
1722151332
Просто слеза наворачивается
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зиргай
1722171086
этот будет играть. и за себя и за тех ребят
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