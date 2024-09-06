Мусаев сказал, кому посвящает гол, забитый Вьетнаму

Нападающий сборной России Тамерлан Мусаев после товарищеского матча с Вьетнамом (3:0) сказал, что его заслуга в забитом им мяче составляет 20 процентов.

– 1+1 в дебютном матче за сборную. Что испытываешь сейчас?

– Прекрасные эмоции!

– Можешь вспомнить и разобрать голы, в которых ты поучаствовал?

– Первый случился после того, как Серeга Пиняев ударил, я подобрал мяч, развернулся, навесил. Далер – молодец, не побоялся вратаря, пошел до конца и хорошо разобрался. Забил хороший гол.

Второй гол – парни хорошо разыграли на фланге и Даня Пруцев выложил топ-передачу. 80% гола – его заслуга и 20% – моя, за то, что хорошо ногу подставил.

– Во втором голе, получается, Вьетнам подвело поле?

– Поляна не лучшего качества, а вьетнамцы, видимо, забыли правило – нельзя никогда отдавать передачу в створ ворот. Поплатились.

– Как дышалось?

– В первом тайме тяжело. В перерыве как специально пошел ливень, он дал нам воздуха, влаги. Во втором тайме дышалось уже нормально.

– Футболку с такого матча оставишь себе?

– У меня их две. Одну – отправлю домой семье, а вторую – первому тренеру в академию.

– Кому посвящаешь свой дебютный гол за сборную?

– Всем близким, своей семье! Своему брату, маме, папе, сестре, тeте, дяде, племяннику всем своим близким. Это и их гол тоже.