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    Мусаев сказал, кому посвящает гол, забитый Вьетнаму

    Нападающий сборной России Тамерлан Мусаев после товарищеского матча с Вьетнамом (3:0) сказал, что его заслуга в забитом им мяче составляет 20 процентов.

    – 1+1 в дебютном матче за сборную. Что испытываешь сейчас?

    – Прекрасные эмоции!

    – Можешь вспомнить и разобрать голы, в которых ты поучаствовал?

    – Первый случился после того, как Серeга Пиняев ударил, я подобрал мяч, развернулся, навесил. Далер – молодец, не побоялся вратаря, пошел до конца и хорошо разобрался. Забил хороший гол.

    Второй гол – парни хорошо разыграли на фланге и Даня Пруцев выложил топ-передачу. 80% гола – его заслуга и 20% – моя, за то, что хорошо ногу подставил.

    – Во втором голе, получается, Вьетнам подвело поле?

    – Поляна не лучшего качества, а вьетнамцы, видимо, забыли правило – нельзя никогда отдавать передачу в створ ворот. Поплатились.

    – Как дышалось?

    – В первом тайме тяжело. В перерыве как специально пошел ливень, он дал нам воздуха, влаги. Во втором тайме дышалось уже нормально.

    – Футболку с такого матча оставишь себе?

    – У меня их две. Одну – отправлю домой семье, а вторую – первому тренеру в академию.

    – Кому посвящаешь свой дебютный гол за сборную?

    – Всем близким, своей семье! Своему брату, маме, папе, сестре, тeте, дяде, племяннику всем своим близким. Это и их гол тоже.

    • Мусаев в третий раз сыграл за сборную России, но впервые против первой национальной команды другой страны. До этого он провел две встречи в сентябре 2023 года против олипийской сборной Египта.
    • 7 сентября сборная России сыграет в Ханое с Таиландом. Начало в 16:00 мск.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    06.09.2024 08:22
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