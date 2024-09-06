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    Бубнов охарактеризовал матч Вьетнам – Россия

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча Вьетнам – Россия (0:3), сказав, что такие встречи следует называть дружественными.

    «Перед игрой Карпин, общаясь с прессой, сказал, что уже вспотел, и задавался вопросом, как футболисты будут играть. Вечером 32 градуса жары, духота, в такой ситуации он отметил, что на поле выйдут те, кто лучше готов функционально.

    Но с этой командой можно было выйти и неготовыми, пешком ходить по полю, что сборная и делала. Более-менее ускорялись только тогда, когда в оборону уходили. Уровень брака сумасшедший, и это в матче с командой, которая в футбол играть не может ни в атаке, ни в обороне.

    Из трeх голов, которые были забиты, только один сами разыграли. Первый – грубая вратарская ошибка, второй сами забили себе смешной гол. Но тут голкипер, возможно, и не настолько виноват, просто поле неровное – огород.

    Черчесов такие матчи называл контрольными, вообще они товарищеские, а я бы назвал «дружественными». Приехали в дружественную страну, встретили здорово: цветы судьям, цветы капитанам.

    В таком матче самое главное – не получить травму, что, к сожалению, не удалось сборной России. Морозов ушeл, Круговой остался до конца, но тоже лежал на траве, потом допрыгал до финального свистка, хотя непонятно, зачем его было держать.

    У Вьетнама в первом тайме вообще моментов не было. Создавалось ощущение, что у них задача – просто дойти до нашей штрафной. Лунeва «проверили», просто весь тайм отдыхал. У Латышонка хоть какая-то работа была, вьетнамцы после перерыва забегали, начали по воротам бить: своим и чужим. Пару раз голевые моменты создали, имели даже шансы забить.

    На мой взгляд, это самый слабый соперник из тех, с кем мы играли за время отстранения. И это с учeтом Кубы, которую просто разнесли. Но кубинцы мне больше понравились. Здесь бы и молодeжка справилась, думаю, даже лучше могли сыграть», – написал Бубнов.

    • Россия одержала четвертую победу подряд с общим счетом 19:0. В этой серии подопечные Валерия Карпина выиграли также у Кубы (8:0), Сербии (4:0) и Беларуси (4:0).
    • 7 сентября Россия сыграет в Ханое с Таиландом.

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    Источник: Sportbox.ru

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    06.09.2024 07:51
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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1725599862
    Чем недоволен, сборная России рвет соперников как Тузик грелку, скоро станут Чемпионами Мира по товарищеским матчам...
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    DOCTOR PENALTY
    1725605071
    Эх, Александр Викторович, чё глумиться-то, ну нет на сегодня у нас других соперников для дружественных, товарищеских и контрольно-черчесовских матчей. ((( ""
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    полиграф-шариков-yandex
    1725611519
    сборная россии чемпион мира
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