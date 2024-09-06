Бубнов охарактеризовал матч Вьетнам – Россия

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча Вьетнам – Россия (0:3), сказав, что такие встречи следует называть дружественными.

«Перед игрой Карпин, общаясь с прессой, сказал, что уже вспотел, и задавался вопросом, как футболисты будут играть. Вечером 32 градуса жары, духота, в такой ситуации он отметил, что на поле выйдут те, кто лучше готов функционально.

Но с этой командой можно было выйти и неготовыми, пешком ходить по полю, что сборная и делала. Более-менее ускорялись только тогда, когда в оборону уходили. Уровень брака сумасшедший, и это в матче с командой, которая в футбол играть не может ни в атаке, ни в обороне.

Из трeх голов, которые были забиты, только один сами разыграли. Первый – грубая вратарская ошибка, второй сами забили себе смешной гол. Но тут голкипер, возможно, и не настолько виноват, просто поле неровное – огород.

Черчесов такие матчи называл контрольными, вообще они товарищеские, а я бы назвал «дружественными». Приехали в дружественную страну, встретили здорово: цветы судьям, цветы капитанам.

В таком матче самое главное – не получить травму, что, к сожалению, не удалось сборной России. Морозов ушeл, Круговой остался до конца, но тоже лежал на траве, потом допрыгал до финального свистка, хотя непонятно, зачем его было держать.

У Вьетнама в первом тайме вообще моментов не было. Создавалось ощущение, что у них задача – просто дойти до нашей штрафной. Лунeва «проверили», просто весь тайм отдыхал. У Латышонка хоть какая-то работа была, вьетнамцы после перерыва забегали, начали по воротам бить: своим и чужим. Пару раз голевые моменты создали, имели даже шансы забить.

На мой взгляд, это самый слабый соперник из тех, с кем мы играли за время отстранения. И это с учeтом Кубы, которую просто разнесли. Но кубинцы мне больше понравились. Здесь бы и молодeжка справилась, думаю, даже лучше могли сыграть», – написал Бубнов.