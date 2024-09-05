Карпин оценил победу над Вьетнамом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Вьетнамом (3:0).

– Неплохая игра. Глобально, никто травму не получил, никто не умер. И слава богу.

– С чем была связана замена Морозова в первом тайме?

– Просьба игрока. Почувствовал напряжение в мышце, попросил замену.

– Как вам уровень соперника?

– Уровень вьетнамской команды надо сравнивать с чем‑то. Если мерить по Европе, не самый сильный уровень. Но в целом нам доставили сегодня проблем, команда неплохая. Футболисты оснащены технически.

– Довольны ли качеством игры?

– Смотря что понимать под качеством игры. В этих условиях – на этом поле, в такую жару и влажность – очень доволен. Если бы мы так играли в России, в других условиях – конечно, нет. Забили три мяча, могли забить еще.

– Автогол стал ключевым в матче?

– Не считаю второй гол ключевым моментом матча. Наверное, главное – первый гол. А автогол – это не ошибка вратаря, а ошибка вратаря и защитника, который катит вратарю в створ ворот. Тем более, на таком поле.