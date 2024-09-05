Мостовой – о работе Шнякина на матче Вьетнам – Россия: «У него язык загорелся. Сколько можно лизать?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой резко высказался о работе комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина на товарищеском матче Вьетнам – Россия (0:3).

«Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только ни говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули. Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», – сказал Мостовой.