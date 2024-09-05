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    • Мостовой – о работе Шнякина на матче Вьетнам – Россия: «У него язык загорелся. Сколько можно лизать?»

    Мостовой – о работе Шнякина на матче Вьетнам – Россия: «У него язык загорелся. Сколько можно лизать?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой резко высказался о работе комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина на товарищеском матче Вьетнам – Россия (0:3).

    «Больше всех устал комментатор Шнякин. Зализывал. Что только ни говорил, лишь бы не про футбол. Чтобы зрители не уснули. Он за 90 минут «Валерий Георгиевич» произнес 27 раз. Это ужас. Это что? У него язык загорелся. Сколько можно лизать? Это уже смешно», – сказал Мостовой.

    • Сборная России одержала четвертую победу подряд с общим счетом 19:0.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2024 20:44
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    Комментарии (13)
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    Spartak_forv@
    1725558930
    Мостовой не любит Карпина?Или у него зависть,что не он главный тренер клуба,которого вылизывает Шнякин?Но вообще Шнякин дно как комментатор,Мост как бы прав,но я думаю что причины недовольства у него просто другие)
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    Интерес
    1725559193
    В круизе.Не смотрел,не слушал,удовлетворён результатом и грызнёй.
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    ...уефан
    1725559316
    ...однако, зло...
    Ответить
    АлексМак
    1725560989
    да уж
    Ответить
    Bez Imeni
    1725561105
    Я тоже кстати заметил , что комментатор какой то конченный
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    The only one
    1725561127
    Шнякин он такой...
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    FRZZ
    1725563367
    Мостовой прав.
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    R_a_i_n
    1725563929
    А я вообще матч не смотрел!
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    RUSARM
    1725569997
    Все в точку сказал Мостовой,достали уже лизатели!!!
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    neim
    1725581379
    В кои-то веки согласен с Мостовым. Уже здесь где-то говорил, от комментатора тошнит. Можно было подумать, что мы обыгрываем сборную Бразилии.
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