Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Вьетнамом – 5 сентября

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Вьетнамом – 5 сентября

    Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Вьетнамом, который пройдет 5 сентября, начало встречи в 16:00 по московскому времени.

    Стартовый состав на матч:

    Россия: Лунев, Круговой, Морозов, Литвинов, Караваев, Кузяев, Карпукас, Кривцов, Пиняев, Обляков, Мусаев.

    Запасные: Сафонов, Латышонок, Хлусевич, Воробьев, Глебов, Батраков, Пруцев, Садулаев, Самошников, Зиньковский, Пальцев, Адамов.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    С бонусом от Bettry любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все» 7
    Матерная речь Карпина в раздевалке в перерыве матча с Вьетнамом 2
    Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны!» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2024 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1725537349
    Жара за 30 и влажность,низовой матч будет,в прямом и переносном смысле
    Ответить
    FRZZ
    1725537390
    Состав конечно не фонтан, но на безрыбье и рак рыба. Иногда думаешь, хорошо, что отстранили, иначе с такими футболистами только позориться.
    Ответить
    ...уефан
    1725539221
    ...озвучьте нам состав сбр. Вьетнама! Хоть в артикуляции и произношении потренируемся)...
    Ответить
    FRZZ
    1725540287
    Вот будет умора если если вьетнамцы накидают пару штук...
    Ответить
    panamorenkow
    1725540847
    Главное не верить всяким пабликам и не покупать у них прогнозы. Для тех, кто любит ставить на спорт. 100% вас кинут. Советую найти проверенный и надёжный сервис-сайт в интернете. Ищите по фразе «бронзовый прогноз». Их весь питер знает. 11 лет сервису. Гарантии.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+