Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Вьетнамом, который пройдет 5 сентября, начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав на матч:

Россия: Лунев, Круговой, Морозов, Литвинов, Караваев, Кузяев, Карпукас, Кривцов, Пиняев, Обляков, Мусаев.

Запасные: Сафонов, Латышонок, Хлусевич, Воробьев, Глебов, Батраков, Пруцев, Садулаев, Самошников, Зиньковский, Пальцев, Адамов.

Главный тренер: Валерий Карпин

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