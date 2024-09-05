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    • Мостовой о матчах сборной России во Вьетнаме: «Унижаем себя такими вот играми»

    Мостовой о матчах сборной России во Вьетнаме: «Унижаем себя такими вот играми»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о матчах национальной команды в Ханое. Сегодня россияне победили Вьетнам (3:0), а 7 сентября встретятся с Таиландом.

    «Ну какая нам Азия?! Забудьте уже про нее. Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Это унижение. Мы унижаем себя такими вот играми. Ясно, что нам надо играть, иначе с нами никто не будет играть. Но для футбола лучше сыграть между собой. Так было бы даже полезнее. Правильно, что многие не смотрели футбол.

    Я смотрел одним глазом. В первом тайме подумал, что включил какую-то хронику. Какой год? Семидесятый, что ли, играет? Ни рывков, ничего не было. Это вообще ужасно. Люди ходят пешком. На футбол это не похоже. Поле здесь ни при чем, хоть трава есть, елки-палки!» – сказал Мостовой.

    • Россия занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Вьетнам – 115-е, Таиланд – 101-е.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2024 21:06
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    Комментарии (11)
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    sochi-2013
    1725560104
    Ни с кем играем, а КАК играем. Качество - это унижение! Слабый соперник? Где 10 забитых голов?
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    The only one
    1725561057
    Как ни странно Мост прав
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    Александр.Т.
    1725561272
    Если брать мнение Мостового , то топ 10сборных унижают себя когда играют против нашей сборной .любого соперника надо уважать
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    erybov1965
    1725566482
    В Европе бывают матчи,когда одна команда выигрывает у другой с разницей в 5 - 8 мячей и там никто никого не унижает.А мы смогли забить самостоятельно только 2 мяча.Ну и где наше большое превосходство.Важно ни с кем и где играть,а как играть.Наша сборная уже давно не играет в футбол,она просто выполняет работу и судя по всему,эта работа ей не нравится.
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    Plyash
    1725568637
    Такие матчи нужны и важны,в первую очередь,для знакомства новых ребят между собой,налаживания связей и контактов как в обычной жизни,так и на поле в игре,тогда и будет результат.А с кондачка сыграть,да ещё забить много можно только сб.команде пузатиков из Гос.думы.
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    odessakmv
    1725590186
    Унижали ВЫ всех своими письмами!!!!!
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    Arthur 75
    1725595748
    Мостовой прав на 100%
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