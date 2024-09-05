Мостовой о матчах сборной России во Вьетнаме: «Унижаем себя такими вот играми»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о матчах национальной команды в Ханое. Сегодня россияне победили Вьетнам (3:0), а 7 сентября встретятся с Таиландом.

«Ну какая нам Азия?! Забудьте уже про нее. Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Это унижение. Мы унижаем себя такими вот играми. Ясно, что нам надо играть, иначе с нами никто не будет играть. Но для футбола лучше сыграть между собой. Так было бы даже полезнее. Правильно, что многие не смотрели футбол.

Я смотрел одним глазом. В первом тайме подумал, что включил какую-то хронику. Какой год? Семидесятый, что ли, играет? Ни рывков, ничего не было. Это вообще ужасно. Люди ходят пешком. На футбол это не похоже. Поле здесь ни при чем, хоть трава есть, елки-палки!» – сказал Мостовой.