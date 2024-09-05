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    Товарищеский матч. Россия разгромила Вьетнам в Ханое (3:0)

    Сборная России победила Вьетнам в товарищеском матче со счетом 3:0.

    На 24-й минуте счет в игре открыл Далер Кузяев. Россияне упрочили преимущество на 62-й минуте – мяч в свои ворота забил Ван Тхань Ву. Третий мяч на счету Тамерлана Мусаева на 77-й минуте.

    Игра проходила в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» в рамках международного турнира LPBank Cup 2024.

    Россия одержала четвертую крупную победу подряд с общим счетом 19:0.

    Товарищеский матч

    Вьетнам – Россия – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кузяев, 24; 0:2 – Ван Тхань Ву, 62 (в свои ворота); 0:3 – Мусаев, 77.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2024 17:59
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    Комментарии (39)
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    Бомбардиръ
    1725548611
    Ну, когда же перейдём в Азию наконец?
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    vodomut
    1725549493
    величайшая победа,давно нам надо было в Азии выступать,может что то и взяли бы!!!
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    ...уефан
    1725549718
    ...пока суть да дело, Карпин 6-7 вьетнамцев в Ростов оптом подписал)... Встречайте)...
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    The only one
    1725550464
    Ну очень громкий заголовок. Скорее скромно выиграла у посредственной команды .
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    FCSpartakM
    1725553834
    сгоняли на бесполезный матч, прос(р)али бабла на организацию и сборы, помотали футболистов. Хотя там пол сборной футболистами сложно назвать. Хватило на пол часа этой дичи.
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    sochi-2013
    1725554988
    Да, довалерили. Матч сборной прокомментироваи 20 (+) человек. Все, кто смотрел страдания.
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    sochi-2013
    1725555565
    Чего так скромно, разгромила. Деклассировала!!!!!!!!!!
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    Artemka444
    1725556564
    Да это дичь А коментатора слушать было это просто ужас Смотрел тока нарезки голов И вот после гениальной комбинации и суперпаса был забит этот гол это просто мрак
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    BAIv
    1725556615
    Чуда не произошло! Вьетнамцы мало кушают, поэтому им никак наших не перетолкать!!!
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    Вомбат
    1725564959
    Такой потрясающий матч, конечно, заслуживает массы комментариев читателей славного Бомбардира. Шутка ли, у великого Вьетнама маленькая Россия выиграла в футбол! У 117-й команды мира. Это конечно большой успех и заслуга лично Карпина. Но особенно я завидую тем, кто смог досмотреть эту игру и дослушать блистательный комментарий Цицерона Демосфеновича Шнякина. А я так и не смог. Пять минут выдержал, а потом почему-то стало и стыдно и противно. Счет только узнал потом (всего 3:0, видимо наши футболисты так стоймя и простояли до самого конца).
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