Товарищеский матч. Россия разгромила Вьетнам в Ханое (3:0)

Сборная России победила Вьетнам в товарищеском матче со счетом 3:0.

На 24-й минуте счет в игре открыл Далер Кузяев. Россияне упрочили преимущество на 62-й минуте – мяч в свои ворота забил Ван Тхань Ву. Третий мяч на счету Тамерлана Мусаева на 77-й минуте.

Игра проходила в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» в рамках международного турнира LPBank Cup 2024.

Россия одержала четвертую крупную победу подряд с общим счетом 19:0.

Товарищеский матч

Вьетнам – Россия – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 24; 0:2 – Ван Тхань Ву, 62 (в свои ворота); 0:3 – Мусаев, 77.