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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам - Россия
Вьетнам - Россия: обзор матча 05 сентября 2024
Вьетнам
05.09.2024, четверг, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Россия
24'
Д. Кузяев
62'
В. Тхань Ву (АГ)
77'
Т. Мусаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вьетнам - Россия
Замена
Т. Ан Нгуйен
️️️️
Т. Тай Пхань
81'
Замена
Т. Дуонг Гиап
️️️️
Н. Хай Ке
81'
77'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мусаев
Пас отдал
Д. Пруцев
76'
Замена
А. Адамов
️️️️
В. Караваев
72'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
С. Пиняев
Замена
В. Тунг Нгуйен
️️️️
Х. Дунг До
71'
64'
Замена
Д. Глебов
️️️️
А. Карпукас
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
В. Тхань Ву
Замена
Т. Хай Пхам
️️️️
Х. Лонг Нгуйен
57'
Замена
В. Хао Буй
️️️️
Х. Дук Нгуйен
57'
Замена
Т. Линь Нгуйен
️️️️
Т. Бинь Динь
46'
46'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Н. Кривцов
46'
Замена
Е. Латышонок
️️️️
А. Лунев
45'
+1
Желтая карточка
А. Карпукас
34'
Замена
В. Пальцев
️️️️
Е. Морозов
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузяев
Пас отдал
Т. Мусаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вьетнам
23
Ван Лам Данг
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
3
Нгок Хай Ке
ЦЗ
16
Тхань Чунь Нгуйен
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
8
Хунг Дунг До
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
26
Ван Труонг Нгуйен
ЦП
18
Хай Лонг Нгуйен
ЦП
15
Тхань Бинь Динь
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
20
Евгений Морозов
ЦЗ
97
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
19
Артем Карпукас
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
28
Никита Кривцов
АП
27
Иван Обляков
АП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Вьетнам
1
Филип Нгуйен
ВР
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
13
Тань Тай Хо
ЦЗ
11
Туань Ан Нгуйен
ЦП
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
20
Ван Дук Пхань
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
9
Ван Тунг Нгуйен
ЦФ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
13
Ви Хао Буй
ЦФ
10
Туань Хай Пхам
ЦФ
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
12
Евгений Латышонок
ВР
22
Илья Самошников
ЛЗ
5
Валентин Пальцев
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
30
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Лечи Садулаев
ЦП
8
Алексей Батраков
АП
11
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-2-4-1
23
Данг
6
Нгуйен
3
Ке
16
Нгуйен
12
Пхань
17
Ву
8
До
26
Нгуйен
18
Нгуйен
14
Нгуйен
15
Динь
4-1-1-3-1
16
Лунев
4
Караваев
20
Морозов
97
Литвинов
23
Круговой
19
Карпукас
23
Кузяев
28
Кривцов
27
Обляков
11
Пиняев
9
Мусаев
3
Ке
2
Гиап
2
Гиап
3
Ке
12
Пхань
11
Нгуйен
11
Нгуйен
12
Пхань
8
До
9
Нгуйен
9
Нгуйен
8
До
15
Динь
22
Нгуйен
22
Нгуйен
15
Динь
14
Нгуйен
13
Буй
13
Буй
14
Нгуйен
18
Нгуйен
10
Пхам
10
Пхам
18
Нгуйен
16
Лунев
12
Латышонок
12
Латышонок
16
Лунев
20
Морозов
5
Пальцев
5
Пальцев
20
Морозов
4
Караваев
21
Адамов
21
Адамов
4
Караваев
19
Карпукас
10
Глебов
10
Глебов
19
Карпукас
28
Кривцов
25
Пруцев
25
Пруцев
28
Кривцов
11
Пиняев
11
Воробьев
11
Воробьев
11
Пиняев
Остались в запасе
Вьетнам
Россия
1
Филип Нгуйен
ВР
13
Тань Тай Хо
ЦЗ
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
20
Ван Дук Пхань
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
Главный тренер
Ким Санг-Сик
1
Матвей Сафонов
ВР
22
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Лечи Садулаев
ЦП
8
Алексей Батраков
АП
30
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Филип Нгуйен
ВР
13
Тань Тай Хо
ЦЗ
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
20
Ван Дук Пхань
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
Остались в запасе
1
Матвей Сафонов
ВР
22
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Лечи Садулаев
ЦП
8
Алексей Батраков
АП
30
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Вьетнам - Россия
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
17
Офсайды
1
4
Количество передач
400
478
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
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