Вратарь сборной Вьетнама объяснил свою ошибку

Вратарь сборной Вьетнама с российскими корнями Вам Лам Данг после товарищеского матча с Россией (0:3) сказал, что его ошибка в эпизоде со вторым пропущенным голом испортила впечатление от праздника.
«Ошибка испортила впечатление от праздника. Я очень ждал сборную России, было много эмоций перед игрой. Была кочка, неудачно подскочил мяч. Больше это повлияло», – сказал Вам Лам Данг.
- На 62-й минуте Ван Тхань Ву отдал передачу назад на голкипера, Вам Лам Данг махнул мимо мяча ногой и тот закатился в ворота сборной Вьетнама.
- Ван Лам Данг родился в Москве, тренировался в школах «Спартака», «Динамо» и «Крыльев Советов», играл за «Родину» на любительском уровне.