Вратарь сборной Вьетнама объяснил свою ошибку

Вратарь сборной Вьетнама с российскими корнями Вам Лам Данг после товарищеского матча с Россией (0:3) сказал, что его ошибка в эпизоде со вторым пропущенным голом испортила впечатление от праздника.

«Ошибка испортила впечатление от праздника. Я очень ждал сборную России, было много эмоций перед игрой. Была кочка, неудачно подскочил мяч. Больше это повлияло», – сказал Вам Лам Данг.