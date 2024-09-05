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    Вратарь сборной Вьетнама объяснил свою ошибку

    Вратарь сборной Вьетнама с российскими корнями Вам Лам Данг после товарищеского матча с Россией (0:3) сказал, что его ошибка в эпизоде со вторым пропущенным голом испортила впечатление от праздника.

    «Ошибка испортила впечатление от праздника. Я очень ждал сборную России, было много эмоций перед игрой. Была кочка, неудачно подскочил мяч. Больше это повлияло», – сказал Вам Лам Данг.

    • На 62-й минуте Ван Тхань Ву отдал передачу назад на голкипера, Вам Лам Данг махнул мимо мяча ногой и тот закатился в ворота сборной Вьетнама.
    • Ван Лам Данг родился в Москве, тренировался в школах «Спартака», «Динамо» и «Крыльев Советов», играл за «Родину» на любительском уровне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 19:08
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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1725553889
    Кочки за нас ! Союзники !)
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    raritet
    1725554502
    Да уж признайся по чесноку. Хотел чтобы скауты Зенита обратили внимание?
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