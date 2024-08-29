Состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Объявлен окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. В него вошли 27 игроков:
Вратари. Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунeв («Динамо»), Евгений Латышонок («Зенит»);
Защитники. Вячеслав Караваев («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);
Полузащитники. Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»);
Нападающие. Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнeтся в Новогорске 1 сентября. Сборная России проведeт два матча в Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7 сентября – Таиланд.
- В сравнении с расширенным списком в состав не попали: вратари Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»); защитники Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович (оба – «Ростов»); полузащитники Антон Зиньковский («Спартак»), Данила Козлов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Максим Глушенков («Зенит»); нападающий Герман Онугха («Вайле»).
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.