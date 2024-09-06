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    Карпин назвал цель сборной России на матч с Таиландом

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что сборная рассчитывает обыграть Таиланд в ближайшем товарищеском матче.

    – Нам надо завтра быть готовыми к игре. Цель такая же, как и в матче с Вьетнамом – выигрывать, естественно.

    – Как прошло восстановление ребят после игры? Стоит ли ждать кого-то из тех, кто вчера уже сыграл?

    – Восстановление прошло как обычно. Надеюсь, все поспали хорошо. Из тех, кто выходил вчера на второй тайм, стоит ждать игроков. Глебова, например. У нас же не 40 человек.

    • Игра Россия – Таиланд пройдет в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» 7 сентября и начнется в 16:00 мск.
    • 5 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам (3:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2024 11:11
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