Карпин назвал цель сборной России на матч с Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что сборная рассчитывает обыграть Таиланд в ближайшем товарищеском матче.

– Нам надо завтра быть готовыми к игре. Цель такая же, как и в матче с Вьетнамом – выигрывать, естественно.

– Как прошло восстановление ребят после игры? Стоит ли ждать кого-то из тех, кто вчера уже сыграл?

– Восстановление прошло как обычно. Надеюсь, все поспали хорошо. Из тех, кто выходил вчера на второй тайм, стоит ждать игроков. Глебова, например. У нас же не 40 человек.