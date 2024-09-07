Принято итоговое решение по матчу Россия – Таиланд

Товарищескую встречу между сборными России и Таиланда решили перенести на другой день.

«Матч сборных России и Таиланда сегодня не состоится и будет перенесeн.

Дата и время будут обновлены позднее», – сообщили в пресс-службе федерации футбола Вьетнама.

Сообщалось о возможном переносе игры на воскресенье, 8 сентября.