Принято итоговое решение по матчу Россия – Таиланд

Товарищескую встречу между сборными России и Таиланда решили перенести на другой день.
«Матч сборных России и Таиланда сегодня не состоится и будет перенесeн.
Дата и время будут обновлены позднее», – сообщили в пресс-службе федерации футбола Вьетнама.
Сообщалось о возможном переносе игры на воскресенье, 8 сентября.
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