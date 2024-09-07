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    Принято итоговое решение по матчу Россия – Таиланд

    Товарищескую встречу между сборными России и Таиланда решили перенести на другой день.

    «Матч сборных России и Таиланда сегодня не состоится и будет перенесeн.

    Дата и время будут обновлены позднее», – сообщили в пресс-службе федерации футбола Вьетнама.

    Сообщалось о возможном переносе игры на воскресенье, 8 сентября.

    • Сегодня вечером в Ханое ожидается непогода. На столицу Вьетнама уже обрушились проливной дождь и сильный ветер.
    • В городе бушует тайфун «Яги».
    • В четверг сборная России разгромила Вьетнам – 3:0.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.09.2024 08:55
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1725690983
    Даже погода подсказывает РФС, что не нужны эти бессмысленные сборы
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    Красногвардейчик
    1725694370
    Больше всех повезло Сафонову) Пролететь через весь континент, чтобы с лавки посмотреть игру с Вьетнамом))
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