РФС объявил об отмене второго сентябрьского матча сборной России

РФС подтвердил отмену товарищеской встречи между сборными России и Таиланда.

«Матч отменен из-за непогоды. Вторая встреча команды Валерия Карпина во Вьетнаме должна была пройти 7 сентября в 16:00 мск.

Решение принималось с учeтом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое.

Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», – говорится в заявлении РФС.