РФС объявил об отмене второго сентябрьского матча сборной России

РФС подтвердил отмену товарищеской встречи между сборными России и Таиланда.
«Матч отменен из-за непогоды. Вторая встреча команды Валерия Карпина во Вьетнаме должна была пройти 7 сентября в 16:00 мск.
Решение принималось с учeтом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое.
Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», – говорится в заявлении РФС.
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