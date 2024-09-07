Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • РФС объявил об отмене второго сентябрьского матча сборной России

    РФС объявил об отмене второго сентябрьского матча сборной России

    РФС подтвердил отмену товарищеской встречи между сборными России и Таиланда.

    «Матч отменен из-за непогоды. Вторая встреча команды Валерия Карпина во Вьетнаме должна была пройти 7 сентября в 16:00 мск.

    Решение принималось с учeтом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое.

    Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», – говорится в заявлении РФС.

    • На столицу Вьетнама уже обрушились проливной дождь и сильный ветер.
    • В городе бушует тайфун «Яги».
    • В четверг сборная России разгромила Вьетнам – 3:0.

    Новости по теме
    В РФС рассказали о реакции Карпина на отмену матча с Таиландом 1
    Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Таиландом
    Губерниев высказался об отмене матча сборной России с Таиландом 2
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2024 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Persona_non_Grata
    1725694046
    "Стихия встала на пути великого комбинатора" (с) )))
    Ответить
    aldo conte
    1725696372
    "В Антарктиде льдины поле скрыли, поле в Антарктиде замела пурга". Зачем вообще эти вояжи в дальние не футбольные страны нужны?
    Ответить
    svan61
    1725700325
    Лучше бы сыграли тур чемпионата при прекрасной погоде в России
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1725705471
    А как же Валера обещал, что матчи состоятся в любую погоду?
    Ответить
    bratskij
    1725707110
    Кому нужны игры сборной не понятно с кем и не понятно где, когда можно продолжать чемпионат России в хорошую погоду, а не в декабре с сосульками в одном месте.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+