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    • Сборная России отказалась от переноса матча с Таиландом по двум причинам

    Сборная России отказалась от переноса матча с Таиландом по двум причинам

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил отказ сборной России от переноса товарищеского матча с Таиландом.

    «Власти города попросили жителей не выходить из дома, а значит, проведение матча в тех погодных условиях, которые сейчас установились в Ханое, нецелесообразно.

    Стадион находится в низине, и если дождь будет идти еще пару часов, то поле превратится в подобие стадиона в Казани, когда там устанавливали бассейн и проводили чемпионат мира по водным видам спорта. Это тоже проблема.

    Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время.

    Это может помешать футболистам сыграть матчи нашего чемпионата», – сказал Митрофанов.

    • В столице Вьетнама бушует тайфун «Яги».
    • В четверг сборная России разгромила Вьетнам – 3:0.
    • С Таиландом вместо взрослой команды может сыграть российская молодежка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2024 12:47
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1725703682
    заботливый, однако...
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    zigbert
    1725717319
    Выходит зря вообще ездили на этот турнир.
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    BRO_football
    1725720144
    Дурак ты, Митрофанов! Сам же 5 сентября говорил, что матч с Таиландом состоится и вряд ли будет отменён из-за непогоды! Даже новость на Бомбардире есть! Вот она: https://bombardir.ru/news/744179-v-rfs-vyskazalis-o-vozmozhnosti-otmeny-igry-s-tailandom
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