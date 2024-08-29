Мостовой – о сборной России: «Какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на определениие окончательного состава национальной команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.
«Карпин вызвал того-сего – это разговоры ни о чем. У сборной России никаких задач нет, уровень соперников на ближайшие матчи известен. Так что, какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные? Не стал бы акцентировать как-то на этом внимание, сейчас состав особого значения не имеет», – сказал Мостовой.
- В окончательный состав вошли 27 игроков.
- 5 сентября Россия сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября – с Таиландом. Оба матча пройдут в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 мск.
- Сборная Вьетнама занимает в рейтинге ФИФА 115-е место, Таиланд – 101-е.
Источник: «РБ Спорт»