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Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Таиланд
Новости
Новости сборной Тайланда по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://fathailand.org/
Тренер:
Масатада Исии
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Трансляция
Китай – Таиланд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Китай – Таиланд: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счет матча Таиланд – Индия: Товарищеские матчи, 4 июня 2025
2025.06.03 11:12
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
2024.09.24 09:25
1
В РФС рассказали о реакции Карпина на отмену матча с Таиландом
2024.09.14 12:24
1
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
2024.09.11 15:15
1
Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Таиландом
2024.09.11 13:45
Губерниев высказался об отмене матча сборной России с Таиландом
2024.09.10 09:35
1
Видео
Сафонов: «Вообще не понимаю, зачем отменили матч с Таиландом»
2024.09.08 09:53
1
Сборная России отказалась от переноса матча с Таиландом по двум причинам
2024.09.07 12:47
2
РФС объявил об отмене второго сентябрьского матча сборной России
2024.09.07 09:16
4
Принято итоговое решение по матчу Россия – Таиланд
2024.09.07 08:55
3
Игру Россия – Таиланд могут перенести: подробности
2024.09.07 08:29
Известен вратарь сборной России на матч с Таиландом
2024.09.06 18:36
3
Мостовой предложил замену матчам России с Вьетнамом и Таиландом
2024.09.06 18:00
10
Россия изменила место тренировки перед матчем с Таиландом на фоне сообщений о тайфуне
2024.09.06 15:04
Карпин назвал цель сборной России на матч с Таиландом
2024.09.06 11:11
Где смотреть матч Россия – Таиланд: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 7 сентября 2024
2024.09.06 10:23
В РФС высказались о возможности отмены игры с Таиландом
2024.09.05 18:48
1
Матч Россия – Таиланд во Вьетнаме под угрозой срыва
2024.09.05 18:16
4
Кафанов назвал вратаря, который сыграет за сборную России против Таиланда
2024.09.02 20:00
2
Бубнов высказался о составе сборной России на матчи в сентябре
2024.08.30 07:53
4
Мостовой – о сборной России: «Какая разница, каким составом обыгрывать курортные сборные?»
2024.08.29 19:29
3
Семин прокомментировал вызов в сборную восьми игроков из «Локомотива»
2024.08.29 18:45
Кафанов рассказал, как распределит игровое время вратарей сборной России в сентябре
2024.08.29 18:23
Карпин объяснил отсутствие Онугхи в составе сборной на матчи в сентябре
2024.08.29 18:15
1
Фото
Состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
2024.08.29 17:54
7
«Матч ТВ» покажет игры сборной России в сентябре
2024.08.29 13:48
5
Слуцкий рассказал об уровне соперников сборной России по сентябрьским матчам
2024.08.29 11:28
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