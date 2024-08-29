Карпин объяснил отсутствие Онугхи в составе сборной на матчи в сентябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор игроков для национальной команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

– На матчи против Вьетнама и Таиланда отправятся 24 полевых игрока и три вратаря. Из-за повреждений мы не можем рассчитывать на Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Даниила Фомина. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Учитывая то, что команде предстоит длительный перелeт, Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолeте.

– В расширенном списке был Данила Козлов, в итоговый он не попал. Почему?

– Из-за недостаточного количества игровых минут в последних матчах чемпионата. Его конкуренты по амплуа, а мы рассматриваем его на позиции центрального полузащитника, играют регулярно. Поскольку Данила не попал в окончательную заявку главной сборной, он стал доступен для вызова в молодежную команду.

– Также в итоговой заявке нет Германа Онугхи, который мог бы дебютировать за сборную.

– Да, на позицию нападающего у нас приличная конкуренция: Тюкавин, Воробьeв и Мусаев. Не факт, что смогли бы найти игровое время для Онугхи, а совершать несколько перелетов только для того, чтобы немного потренироваться и познакомиться, сочли нецелесообразным.

– Матчи пройдут 5 и 7 сентября. Как распределите нагрузку между игроками?

– Учитывая, что сборной предстоит сыграть два матча через день, используем разные составы. Сейчас вызваны 24 полевых игрока, но, поскольку впереди еще целый тур чемпионата, могут быть изменения, связанные с получением травмы кем-то из футболистов.