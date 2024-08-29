Слуцкий рассказал об уровне соперников сборной России по сентябрьским матчам

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий дал оценку сборным Таиланда и Вьетнама.

Это ближайшие соперники сборной России.

Матчи пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно.

– Осенью сборная России сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Как вы смотрите на эти матчи?

– В целом, плохо смотрю на то, что мы не участвуем в официальных соревнованиях. Сегодня задача РФС – играть. И мы делаем это с теми, с кем договоримся.

Если договорились с Вьетнамом и Таиландом, это точно будет лучше, чем условные Куба или Туркменистан. Хорошо, что просто удается договориться.

– И как вам соперники?

– Видел сборную Таиланда – они в одной отборочной группе с Китаем. Вряд ли это будет легкий матч для России. Не говорю, что она проиграет, но легкой прогулки не получится точно. Наверное, с Вьетнамом будет полегче.

– Вы согласны с позицией, что лучше играть, чем не играть? Даже с такими соперниками.

– Согласен, сборная должна жить в каком-либо виде. Все равно, что с аппаратом ИВЛ жить с шансом на выздоровление – или умереть.

Если это единственная возможность для существования сборной, то лучше, чтобы она была.