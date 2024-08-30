Бубнов высказался о составе сборной России на матчи в сентябре

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил выбор состава, сделанный главным тренером сборной России Валерием Карпиным на товарищеские матчи в сентябре.

«Сборная нужна для участия в официальных соревнованиях на международной арене, товарищеские матчи для подготовки к этим соревнованиям. В нынешней ситуации толку от таких игр мало.

В иной ситуации можно было бы Карпину задать вопрос, почему взял или не взял конкретного футболиста, а сейчас он может смело посылать того же Бубнова с претензиями, поскольку матчи никакого особенного значения не имеют.

Переходя к составу, хотел бы отметить, что есть несколько принципов формирования команды. Звeздный, когда набираются лучшие, но их нужно привести к общему знаменателю, и это непростая задача. Блочный, когда из отдельных сильных клубов берутся линия обороны, средняя линия, нападение. Здесь уже проще сыграть футболистов, необходимо лишь наладить взаимодействие между линиями.

И, на мой взгляд, наиболее оптимальный и простой в управлении – базовая команда. Сейчас лидер «Локомотив», восемь человек вызваны из него в сборную, с Лантратовым было бы девять. Есть логика в том, что на один матч Карпин может выпустить в основном «железнодорожников».

По составу для второй команды есть некоторые вопросы. Если по Латышонку в воротах всe понятно, то зачем было Сафонова брать? Поддержать, чтобы игровая практика была? До ворот считанные разы соперники дойдут, слетает на такой выезд, чтобы просто постоять выйти? Лунeв неплохо себя проявлял, но у него травма недавно была. Взяли бы Лантратова лучше. Если нужен третий вратарь, то Максименко.

В обороне нет претензий к Караваеву, Осипенко, Дивееву, Круговому. Литвинов слабее имеющихся игроков, да и в «Спартаке» в защите вряд ли будет сейчас играть в основе. Если рассматривать его как опорного полузащитника, то в сборной на четыре состава опорных хватит. Хлусевич в обороне слабо играет. Солдатенков… Стал играть хуже, чем в прошлом сезоне, виноват во многих голах «Крыльев Советов».

В средней линии непонятно, зачем нужен Кузяев? Возрастной, тоже лететь издалека, как и Сафонову. Вы что, не знаете его возможностей? Пруцев попадает в состав нерегулярно, хотя и подкупает работоспособностью. Кривцов игрок сборной, но не футболист основного состава. Мостовой травму недавно получил.

Пожалуй, если оставить за скобками «железнодорожников», то нет вопросов к Облякову и Глебову в заявке. Да и Садулаев неплохо выглядит, хотя «Ахмат» в аутсайдерах идeт. С выбором нападающих всe логично, правда их мало, создаeтся впечатление, что команда будет играть с одним форвардом», – написал Бубнов.