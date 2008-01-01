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    Результаты сборной Тайланда по футболу

    Турниры:
    Кубок Азии 2019, группа A
    Групповой этап, 3 тур
    		14 января, понедельник 19:00 ОАЭ 1:1 Таиланд
    Групповой этап, 2 тур
    		10 января, четверг 14:00 Бахрейн 0:1 Таиланд
    Групповой этап, 1 тур
    		6 января, воскресенье 16:30 Таиланд 1:4 Индия
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