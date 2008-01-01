Товарищеские матчи. Сборные. 2026 Отбор Кубка Азии. Третий раунд 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные. 2025 Товарищеские матчи. Сборные. 2024 Кубок Азии. 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные. 2023 Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Кубок Азии. Плей-офф 2019 Кубок Азии. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2016 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Кубок Сузуки. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Товарищеские матчи. Сборные. 2010 Кубок Сузуки. Таиланд . Финал 2008/2009 Кубок Сузуки. Таиланд . 2008/2009