Семин прокомментировал вызов в сборную восьми игроков из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о попадании восьми футболистов команды в окончательный состав сборной России из 27 человек на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Закономерно, потому что «Локомотив» лидер. Это говорит о том, что тренер сборной за всеми следит. В определенный момент делает определенные коррективы. Вызывает в сборную тех, кто лучше всего играет на сегодняшний день. У него такой принцип», – сказал Семин.