Семин прокомментировал вызов в сборную восьми игроков из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о попадании восьми футболистов команды в окончательный состав сборной России из 27 человек на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.
«Закономерно, потому что «Локомотив» лидер. Это говорит о том, что тренер сборной за всеми следит. В определенный момент делает определенные коррективы. Вызывает в сборную тех, кто лучше всего играет на сегодняшний день. У него такой принцип», – сказал Семин.
- Из «Локомотива» в сборную попали защитники Евгений Морозов и Александр Сильянов, полузащитники Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников и Сергей Пиняев, нападающий Дмитрий Воробьев.
- 5 сентября Россия сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября – с Таиландом. Оба матча пройдут в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»