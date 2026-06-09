Составы команд
Китай
Китай
4-1-1-2-2
12
Лю
19
Лю
4
5
Чжу
21
6
Ван
14
11
Линь
10
Вей
9
Чжан
8
4-2-2-2
20
Ануин
21
Бурират
3
4
15
5
Каман
6
Юйен
8
18
10
Дангда
14
Поэйфимай
5
Чжу
18
18
5
Чжу
19
Лю
3
3
19
Лю
11
Линь
27
27
11
Линь
10
Вей
7
Лей
7
Лей
10
Вей
6
Ван
20
20
6
Ван
15
12
12
15
18
22
22
18
8
7
7
8
10
Дангда
9
9
10
Дангда
19
19
14
Поэйфимай
13
13
14
Поэйфимай
Остались в запасе
Китай
Таиланд
1
Цзюньлин Янь
ВР
16
H. Li
ВР
30
Yan Bingliang
ВР
13
Zhen Wei
ЦЗ
15
Вай-Цун Дай
ОП
17
Тианий Гао
ОП
23
Xie Wenneng
ЦП
29
Dun Ba
ЦФ
24
Zhu Pengyu
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
1
Пативат Хаммаи
ВР
23
Korrakot Pipatnadda
ВР
2
Peerawat Akkratum
ЦЗ
16
Adison Promrak
ЦЗ
17
Kakana Khamyok
ЦП
11
Эраван Гарнье
ПВ
Главный тренер
Масатада Исии
Остались в запасе
1
Цзюньлин Янь
ВР
16
H. Li
ВР
30
Yan Bingliang
ВР
13
Zhen Wei
ЦЗ
15
Вай-Цун Дай
ОП
17
Тианий Гао
ОП
23
Xie Wenneng
ЦП
29
Dun Ba
ЦФ
24
Zhu Pengyu
ЦФ
Остались в запасе
1
Пативат Хаммаи
ВР
23
Korrakot Pipatnadda
ВР
2
Peerawat Akkratum
ЦЗ
16
Adison Promrak
ЦЗ
17
Kakana Khamyok
ЦП
11
Эраван Гарнье
ПВ
Главный тренер
Цзяи Шао
Главный тренер
Масатада Исии
Статистика матча Китай - Таиланд
1
1
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
4
12
Офсайды
1
2
Количество передач
520
275
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию Китай против Таиланда, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июня в 14:35 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Китай – Таиланд
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Источник: «Бомбардир»