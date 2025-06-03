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Прогноз на точный счет матча Таиланд – Индия: Товарищеские матчи, 4 июня 2025

03 июня 2025 11:03
Таиланд - Индия
04 июн. 2025, среда 15:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 1:1
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4 июня на стадионе Thammasat состоится товарищеский матч между сборными Таиланда и Индии. Обе команды подходят к встрече в хорошем игровом тонусе: Таиланд не проигрывает семь матчей подряд, Индия стабильно забивает и показывает надeжность в обороне. Встреча обещает быть упорной, с минимумом рисков и акцентом на сдержанную тактическую борьбу.

Таиланд

Сборная Таиланда показывает уверенные результаты в последних матчах. В пяти крайних играх команда забила 6 голов и пропустила всего 2, продемонстрировав хорошую оборонительную дисциплину. Средняя результативность составляет 1.2 гола за игру, а надeжность в защите – 0.4 пропущенных мяча. Команда уверенно чувствует себя на домашнем стадионе, регулярно доминируя по владению мячом и числу созданных моментов. Победы над Афганистаном (2:0) и Шри-Ланкой (1:0) подтверждают, что Таиланд стабильно добивается результата против сопоставимых соперников, не теряя концентрации и контролируя темп встречи.

Индия

Индия прибавила в надeжности и результативности. В пяти последних играх команда забила 6 голов и пропустила 4, в среднем реализуя 1.2 мяча за матч. Индийцы не проигрывают в трeх последних играх, а серия из шести матчей с забитыми мячами подчeркивает устойчивую атаку. Команда действует организованно, предпочитая играть вторым номером, делая ставку на стандарты и быструю фланговую доставку мяча. Победа над Мальдивами (3:0) и ничьи с Вьетнамом и Малайзией говорят о способности коллектива навязывать борьбу более техничным оппонентам.

Факты о командах:

Таиланд

  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)
  • Забил в 3 матчах подряд

Индия

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Товарищеские матчи. Сборные,
Таиланд
2 : 0
04.06.2025
Индия
Кубок Азии, 1 тур
Таиланд
1 : 4
06.01.2019
Индия

Прогноз на матч Таиланд – Индия

Обе команды подошли к матчу в стабильной форме и имеют свои сильные стороны. Таиланд выглядит более организованно в обороне и стабилен на своeм поле, но Индия обладает способностью адаптироваться под соперника и регулярно находит моменты. Встреча, вероятно, пройдeт в плотной борьбе с небольшим числом голов. Логично ожидать обмен мячами и ничейный исход.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал Таиланд больше 0.5 – коэффициент 1.44

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Индия Таиланд
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