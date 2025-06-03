4 июня на стадионе Thammasat состоится товарищеский матч между сборными Таиланда и Индии. Обе команды подходят к встрече в хорошем игровом тонусе: Таиланд не проигрывает семь матчей подряд, Индия стабильно забивает и показывает надeжность в обороне. Встреча обещает быть упорной, с минимумом рисков и акцентом на сдержанную тактическую борьбу.

Таиланд

Сборная Таиланда показывает уверенные результаты в последних матчах. В пяти крайних играх команда забила 6 голов и пропустила всего 2, продемонстрировав хорошую оборонительную дисциплину. Средняя результативность составляет 1.2 гола за игру, а надeжность в защите – 0.4 пропущенных мяча. Команда уверенно чувствует себя на домашнем стадионе, регулярно доминируя по владению мячом и числу созданных моментов. Победы над Афганистаном (2:0) и Шри-Ланкой (1:0) подтверждают, что Таиланд стабильно добивается результата против сопоставимых соперников, не теряя концентрации и контролируя темп встречи.

Индия

Индия прибавила в надeжности и результативности. В пяти последних играх команда забила 6 голов и пропустила 4, в среднем реализуя 1.2 мяча за матч. Индийцы не проигрывают в трeх последних играх, а серия из шести матчей с забитыми мячами подчeркивает устойчивую атаку. Команда действует организованно, предпочитая играть вторым номером, делая ставку на стандарты и быструю фланговую доставку мяча. Победа над Мальдивами (3:0) и ничьи с Вьетнамом и Малайзией говорят о способности коллектива навязывать борьбу более техничным оппонентам.

Факты о командах:

Таиланд

Не проигрывает 7 матчей подряд

В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)

Забил в 3 матчах подряд

Индия

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 4 1.5 В среднем за матч 2 2:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Товарищеские матчи. Сборные, Таиланд 2 : 0 Индия Кубок Азии, 1 тур Таиланд 1 : 4 Индия

Прогноз на матч Таиланд – Индия

Обе команды подошли к матчу в стабильной форме и имеют свои сильные стороны. Таиланд выглядит более организованно в обороне и стабилен на своeм поле, но Индия обладает способностью адаптироваться под соперника и регулярно находит моменты. Встреча, вероятно, пройдeт в плотной борьбе с небольшим числом голов. Логично ожидать обмен мячами и ничейный исход.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: