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Китай – Таиланд: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85

08 июня 2026 8:31
Китай - Таиланд
09 июн. 2026, вторник 14:35 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.85
Обе забьют – да
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9 июня 2026 года в 14:35 сборные Китая и Таиланда сыграют в товарищеском матче.

Китай

Китай подходит к матчу в хорошей форме, особенно дома: команда побеждает в 3 последних домашних матчах. Атака и оборона сбалансированы – по 1.00 гола за игру и 1.00 пропущенных в среднем за 5 матчей. В прошлом матче победа над Сингапуром (2:1). История встреч с Таиландом на стороне хозяев: 5 последних матчей без поражений, причeм в 7 последних встречах китайцы забивают сопернику.

Таиланд

Таиланд находится в отличной атакующей форме: команда забивает в 11 последних матчах, атака просто фантастическая – 3.40 гола в среднем за 5 игр (17 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. Таиланд не проигрывает в 6 последних матчах. В прошлом матче ничья с Кувейтом (2:2). Гости умеют забивать много, но и пропускают регулярно. В 3 последних очных встречах тайцы забивали китайцам.

Факты о командах

Китай

  • 3 победы подряд дома
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено
  • 5 матчей без поражений над Таиландом
  • Забивают Таиланду в 7 последних встречах
  • Победа над Сингапуром (2:1)

Таиланд

  • Не проигрывают в 6 последних матчах
  • За 5 матчей: 3.40 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 11 последних матчах
  • Забивают Китаю в 3 последних встречах
  • Ничья с Кувейтом (2:2)

Прогноз на матч Китай – Таиланд

Китай имеет историческое преимущество и играет дома, но Таиланд в фантастической атакующей форме. Обе команды забивают регулярно. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а китайцы как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Китай не проиграет (двойной шанс 1X)

1.85
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
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