9 июня 2026 года в 14:35 сборные Китая и Таиланда сыграют в товарищеском матче.

Китай

Китай подходит к матчу в хорошей форме, особенно дома: команда побеждает в 3 последних домашних матчах. Атака и оборона сбалансированы – по 1.00 гола за игру и 1.00 пропущенных в среднем за 5 матчей. В прошлом матче победа над Сингапуром (2:1). История встреч с Таиландом на стороне хозяев: 5 последних матчей без поражений, причeм в 7 последних встречах китайцы забивают сопернику.

Таиланд

Таиланд находится в отличной атакующей форме: команда забивает в 11 последних матчах, атака просто фантастическая – 3.40 гола в среднем за 5 игр (17 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. Таиланд не проигрывает в 6 последних матчах. В прошлом матче ничья с Кувейтом (2:2). Гости умеют забивать много, но и пропускают регулярно. В 3 последних очных встречах тайцы забивали китайцам.

Факты о командах

Китай

3 победы подряд дома

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено

5 матчей без поражений над Таиландом

Забивают Таиланду в 7 последних встречах

Победа над Сингапуром (2:1)

Таиланд

Не проигрывают в 6 последних матчах

За 5 матчей: 3.40 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 11 последних матчах

Забивают Китаю в 3 последних встречах

Ничья с Кувейтом (2:2)

Прогноз на матч Китай – Таиланд

Китай имеет историческое преимущество и играет дома, но Таиланд в фантастической атакующей форме. Обе команды забивают регулярно. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а китайцы как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки