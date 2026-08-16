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«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027

16 августа 2026 8:43
Каза Пиа - Бенфика
17 авг. 2026, понедельник 22:15 | Португалия. Примейра, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Бенфики» с форой (-1,5)
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Матч 2-го тура португальской Примейры между «Каза Пия» и лиссабонской «Бенфикой» пройдет 17 августа. Хозяева находятся в кризисной форме – четыре поражения подряд, тогда как гости демонстрируют феноменальную стабильность: они не проигрывают в пяти последних матчах и забивают в 22 встречах подряд. В очных противостояниях «Бенфика» также доминирует, не проигрывая в семи из восьми последних матчей против этого соперника. Разница в классе между командами колоссальна, и «Каза Пия» вряд ли сможет навязать борьбу одному из лидеров португальского футбола. Кто же сумеет взять верх – фаворит, который продолжит свою победную поступь, или андердог, который попытается преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

В пользу «Каза Пия» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в трех последних очных матчах против «Бенфики». Однако текущая форма хозяев катастрофична: четыре поражения подряд, а в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола и забивают всего 0,80 гола. В предыдущем туре «Каза Пия» уступила «Маритиму» (0-1), а в товарищеских матчах перед сезоном также не впечатляла. При такой слабой атаке и ненадежной обороне рассчитывать на положительный результат против «Бенфики» практически невозможно.

«Бенфика» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, забивает в 22 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,80 раза за матч – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Каза Пией» «Бенфика» также доминирует: она не проигрывает в семи из восьми последних матчей и забивает в восьми последних очных встречах. В Лиге Европы лиссабонцы уверенно прошли «Хартс» (6-1 и 1-1), а в первом туре Примейры сыграли вничью с «Академику де Визеу» (2-2). Защита гостей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, но их атакующая мощь с лихвой компенсирует эти огрехи.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бенфики». Лиссабонский гранд имеет колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч. «Каза Пия» способна забить, но ее защита слишком уязвима, а атака слаба, чтобы рассчитывать на положительный результат. Ожидается, что «Бенфика» добьется разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Бенфика» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Каза Пия» и забивает в восьми последних встречах. Текущая форма «Бенфики» впечатляет – 22 матча с голами и 3,80 гола за игру, тогда как «Каза Пия» находится в кризисе (четыре поражения подряд, слабая атака и ненадежная защита). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 1 (11%)
Ничьих - 3 (33%)
Побед - 5 (56%)
7
Забитых мячей
20
0.78
В среднем за матч
2.22
3:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч
Португалия. Примейра, 2 тур
Каза Пиа
0 : 7
17.08.2026
Бенфика
Самая крупная ничья
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
2 : 2
09.11.2025
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 2 тур
Каза Пиа
0 : 7
17.08.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
1 : 1
06.04.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
2 : 2
09.11.2025
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 1
25.01.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 2 тур
Бенфика
3 : 0
17.08.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 26 тур
Каза Пиа
0 : 1
17.03.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 9 тур
Бенфика
1 : 1
28.10.2023
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 19 тур
Бенфика
3 : 0
04.02.2023
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 2 тур
Каза Пиа
0 : 1
13.08.2022
Бенфика
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
31
Андре Гомеш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
18
Жералдеш
(К) ЦЗ
4
Жоау Голарт
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
8
Gabi Pereira
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
19
Kevin Prieto
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
(К) ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Каза Пиа
95
Ivan Mandić
ВР
22
Daniel Azevedo
ВР
3
Kaly
ЦЗ
75
Pedro Rosas
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
59
Abdu Dafe
ЦП
31
Рауль Бланко
ЦП
99
C. Mendes
ЦФ
13
Oluwakorede Osundina
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
3-3-4
31
Гомеш
5
Конте
4
Голарт
18
Жералдеш
80
Офори
24
Перес
8
43
10
Рочинья
9
Араужо
19
4-1-1-2-2
24
Соареш
6
Бах
44
Араужо
2
Лангле
26
Даль
5
Барренечеа
18
Баррейро
25
Престианни
10
Судаков
27
Рафа
14
Павлидис
19
13
13
19
10
Рочинья
3
3
10
Рочинья
9
Араужо
75
75
9
Араужо
24
Перес
16
Клуа
16
Клуа
24
Перес
8
20
Джатта
20
Джатта
8
44
Араужо
16
Силва
16
Силва
44
Араужо
27
Рафа
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
27
Рафа
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
5
Барренечеа
5
Риос
5
Риос
5
Барренечеа
10
Судаков
11
Лукебакио
11
Лукебакио
10
Судаков
Остались в запасе
Каза Пиа
Бенфика
99
C. Mendes
ЦФ
95
Ivan Mandić
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
90
Кассиано
ЦФ
22
Daniel Azevedo
ВР
59
Abdu Dafe
ЦП
31
Рауль Бланко
ЦП
Главный тренер
Педру Морейра
72
Анисиу
ЦФ
1
Анатолий Трубин
ВР
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
73
Miguel Figueiredo
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
99
C. Mendes
ЦФ
95
Ivan Mandić
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
90
Кассиано
ЦФ
22
Daniel Azevedo
ВР
59
Abdu Dafe
ЦП
31
Рауль Бланко
ЦП
Остались в запасе
72
Анисиу
ЦФ
1
Анатолий Трубин
ВР
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
73
Miguel Figueiredo
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Педру Морейра
Главный тренер
Марку Силва

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бенфики» с разницей минимум в два мяча. Гости находятся в феноменальной форме (22 матча с голами, 3,80 гола за игру), имеют историческое преимущество над «Каза Пией» и играют против соперника, который переживает кризис (четыре поражения подряд, слабая атака и ненадежная защита). Ожидаем, что «Бенфика» продолжит свою голевую серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Примейры между «Каза Пия» и «Бенфикой» состоится 17 августа 2026 года и начнется в 22-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027

1.70
Победа «Бенфики» с форой (-1,5)
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Автор: Орлов Максим
Португалия. Примейра Бенфика Каза Пиа
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