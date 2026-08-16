Матч 2-го тура португальской Примейры между «Каза Пия» и лиссабонской «Бенфикой» пройдет 17 августа. Хозяева находятся в кризисной форме – четыре поражения подряд, тогда как гости демонстрируют феноменальную стабильность: они не проигрывают в пяти последних матчах и забивают в 22 встречах подряд. В очных противостояниях «Бенфика» также доминирует, не проигрывая в семи из восьми последних матчей против этого соперника. Разница в классе между командами колоссальна, и «Каза Пия» вряд ли сможет навязать борьбу одному из лидеров португальского футбола. Кто же сумеет взять верх – фаворит, который продолжит свою победную поступь, или андердог, который попытается преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

В пользу «Каза Пия» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в трех последних очных матчах против «Бенфики». Однако текущая форма хозяев катастрофична: четыре поражения подряд, а в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола и забивают всего 0,80 гола. В предыдущем туре «Каза Пия» уступила «Маритиму» (0-1), а в товарищеских матчах перед сезоном также не впечатляла. При такой слабой атаке и ненадежной обороне рассчитывать на положительный результат против «Бенфики» практически невозможно.

«Бенфика» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, забивает в 22 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,80 раза за матч – один из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Каза Пией» «Бенфика» также доминирует: она не проигрывает в семи из восьми последних матчей и забивает в восьми последних очных встречах. В Лиге Европы лиссабонцы уверенно прошли «Хартс» (6-1 и 1-1), а в первом туре Примейры сыграли вничью с «Академику де Визеу» (2-2). Защита гостей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, но их атакующая мощь с лихвой компенсирует эти огрехи.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бенфики». Лиссабонский гранд имеет колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч. «Каза Пия» способна забить, но ее защита слишком уязвима, а атака слаба, чтобы рассчитывать на положительный результат. Ожидается, что «Бенфика» добьется разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Бенфика» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Каза Пия» и забивает в восьми последних встречах. Текущая форма «Бенфики» впечатляет – 22 матча с голами и 3,80 гола за игру, тогда как «Каза Пия» находится в кризисе (четыре поражения подряд, слабая атака и ненадежная защита). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бенфики» с разницей минимум в два мяча. Гости находятся в феноменальной форме (22 матча с голами, 3,80 гола за игру), имеют историческое преимущество над «Каза Пией» и играют против соперника, который переживает кризис (четыре поражения подряд, слабая атака и ненадежная защита). Ожидаем, что «Бенфика» продолжит свою голевую серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Примейры между «Каза Пия» и «Бенфикой» состоится 17 августа 2026 года и начнется в 22-15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.