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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Бенфика
Каза Пиа - Бенфика: обзор матча 13 августа 2022
Каза Пиа
13.08.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
59'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Бенфика
90'
+6
Желтая карточка
Рафа
90'
+2
Вторая желтая
Н. Отаменди
Желтая карточка
A. Cordeiro Costa
90'
+1
89'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
А. Гримальдо
81'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Г. Рамуш
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
77'
Замена
A. Cordeiro Costa
️️️️
С. Годвин
72'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
72'
Замена
Д. Пинту
️️️️
Куни
68'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Нето
68'
60'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Флорентину
60'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Д. Гонсалвеш
Желтая карточка
V. Fernandes
59'
59'
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамуш
Желтая карточка
Куни
53'
46'
Замена
А. Бах
️️️️
Жилберто
Желтая карточка
А. Тайра
31'
30'
Желтая карточка
Флорентину
29'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
С. Годвин
27'
Желтая карточка
Нето
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
6
Нето
ЦП
15
Леонарду Лелу
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
10
Куни
ЦФ
77
Савиур Годвин
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
3-4-3
33
30
13
44
Золотич
42
Соарес
6
Нето
15
Лелу
6
Тайра
77
Годвин
10
Куни
9
Мартинс
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
5
Морато
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
27
Рафа
10
Куни
8
Пинту
8
Пинту
10
Куни
6
Нето
88
Брайс
88
Брайс
6
Нето
77
Годвин
10
10
77
Годвин
9
Мартинс
90
Клейтон
90
Клейтон
9
Мартинс
6
Тайра
13
Кука
13
Кука
6
Тайра
22
Гримальдо
14
Вертонген
14
Вертонген
22
Гримальдо
12
Жилберто
18
Бах
18
Бах
12
Жилберто
12
Флорентину
5
Вайгль
5
Вайгль
12
Флорентину
7
Гонсалвеш
9
Яремчук
9
Яремчук
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
9
Араужо
9
Араужо
9
Рамуш
Остались в запасе
Каза Пиа
Бенфика
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
23
Элтон Лейте
ВР
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Каза Пиа - Бенфика
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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