Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и «Каза Пиа» пройдет 24 августа 2026 года в Барселуше на стадионе «Сидаде-де-Барселуш». Хозяева уверенно стартовали, одержав победу над «Риу Аве» (1:0), и с тремя очками располагаются на восьмом месте. Гости, напротив, переживают катастрофический спад – два поражения в двух турах с общей разницей мячей 0:8, а также проиграли пять последних матчей подряд. При этом «Жил Висенте» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, не уступая сопернику в восьми из девяти последних игр. Сможет ли «Каза Пиа» прервать свою чeрную серию и навязать борьбу фавориту на выезде, или хозяева продолжат доминировать и одержат уверенную победу?

Кто победит в матче

«Жил Висенте» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в шести последних встречах, в среднем принося 1,40 гола за игру. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В очных встречах с «Каза Пиа» «Жил Висенте» не уступает в восьми из девяти последних игр, а на своeм поле чувствует себя особенно уверенно. В стартовом туре хозяева обыграли «Риу Аве» (1:0), а в товарищеских матчах побеждали «Порту» (1:0) и играли вничью с «Морейренсе» (2:2). Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником делают «Жил Висенте» явным фаворитом.

«Каза Пиа» переживает глубочайший кризис. Команда проиграла pięć последних матчей, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,40 гола за последние пять игр, при этом в двух стартовых турах они не забили ни одного мяча, уступив «Маритиму» (0:1) и разгромно проиграв «Бенфике» (0:7). Оборона гостей катастрофична: в среднем 3,40 пропущенных мяча за последние пять матчей, и они пропускают в семи последних встречах. В очных матчах с «Жил Висенте» статистика также не в их пользу – всего одна победа в девяти играх, хотя в четырeх последних очных встречах они забивали. Однако текущая форма настолько плоха, что даже этот факт вряд ли поможет. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Жил Висенте» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Каза Пиа» не может забить и пропускает в среднем более трeх мячей за игру, что делает победу хозяев практически неизбежной. Ожидается, что «Жил Висенте» одержит победу с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В девяти очных матчах «Жил Висенте» одержал пять побед, «Каза Пиа» – одну, ещe три встречи завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в восьми из девяти последних игр против этого соперника. Текущая форма «Каза Пиа» – пять поражений подряд и полное отсутствие голов, тогда как «Жил Висенте» стабилен в защите и регулярно забивает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны легко справиться с кризисным соперником.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Жил Висенте» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма хозяев, их надeжная оборона и катастрофическое состояние гостей (пять поражений подряд, 0:8 в двух стартовых турах и 0,40 гола за матч) не оставляют сомнений в исходе. «Каза Пиа» может попытаться забить, но еe оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Жил Висенте» с форой (-1) с коэффициентом 2.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и «Каза Пиа» состоится 24 августа 2026 года в Барселуше на стадионе «Сидаде-де-Барселуш» и начнется в 22:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.