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«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027

23 августа 2026 9:33
Жил Висенте - Каза Пиа
24 авг. 2026, понедельник 22:15 | Португалия. Примейра, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Жил Висенте» с форой (-1)
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Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и «Каза Пиа» пройдет 24 августа 2026 года в Барселуше на стадионе «Сидаде-де-Барселуш». Хозяева уверенно стартовали, одержав победу над «Риу Аве» (1:0), и с тремя очками располагаются на восьмом месте. Гости, напротив, переживают катастрофический спад – два поражения в двух турах с общей разницей мячей 0:8, а также проиграли пять последних матчей подряд. При этом «Жил Висенте» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, не уступая сопернику в восьми из девяти последних игр. Сможет ли «Каза Пиа» прервать свою чeрную серию и навязать борьбу фавориту на выезде, или хозяева продолжат доминировать и одержат уверенную победу?

Кто победит в матче

«Жил Висенте» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в шести последних встречах, в среднем принося 1,40 гола за игру. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В очных встречах с «Каза Пиа» «Жил Висенте» не уступает в восьми из девяти последних игр, а на своeм поле чувствует себя особенно уверенно. В стартовом туре хозяева обыграли «Риу Аве» (1:0), а в товарищеских матчах побеждали «Порту» (1:0) и играли вничью с «Морейренсе» (2:2). Домашняя поддержка и уверенность в матчах с этим соперником делают «Жил Висенте» явным фаворитом.

«Каза Пиа» переживает глубочайший кризис. Команда проиграла pięć последних матчей, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,40 гола за последние пять игр, при этом в двух стартовых турах они не забили ни одного мяча, уступив «Маритиму» (0:1) и разгромно проиграв «Бенфике» (0:7). Оборона гостей катастрофична: в среднем 3,40 пропущенных мяча за последние пять матчей, и они пропускают в семи последних встречах. В очных матчах с «Жил Висенте» статистика также не в их пользу – всего одна победа в девяти играх, хотя в четырeх последних очных встречах они забивали. Однако текущая форма настолько плоха, что даже этот факт вряд ли поможет. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Жил Висенте» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Каза Пиа» не может забить и пропускает в среднем более трeх мячей за игру, что делает победу хозяев практически неизбежной. Ожидается, что «Жил Висенте» одержит победу с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В девяти очных матчах «Жил Висенте» одержал пять побед, «Каза Пиа» – одну, ещe три встречи завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в восьми из девяти последних игр против этого соперника. Текущая форма «Каза Пиа» – пять поражений подряд и полное отсутствие голов, тогда как «Жил Висенте» стабилен в защите и регулярно забивает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны легко справиться с кризисным соперником.

Личные встречи
Побед - 5 (56%)
Ничьих - 3 (33%)
Побед - 1 (11%)
12
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
0.56
3:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Португалия. Примейра, 17 тур
Каза Пиа
1 : 3
22.01.2023
Жил Висенте
Самая крупная ничья
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 3 тур
Жил Висенте
2 : 0
24.08.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 1
27.04.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
1 : 0
22.02.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 24 тур
Каза Пиа
0 : 0
03.03.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
2 : 0
02.10.2023
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 34 тур
Жил Висенте
1 : 0
27.05.2023
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 17 тур
Каза Пиа
1 : 3
22.01.2023
Жил Висенте
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
30
Лукао
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
39
Джонатан Буату
(К) ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
20
Gil Martins
ЦП
12
Andreas Lausen
ЦП
10
Санти Гарсия
АП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Каза Пиа
31
Андре Гомеш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Жоау Голарт
ЦЗ
18
Жералдеш
(К) ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Жил Висенте
94
Самуэл
ВР
2
José Silva
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
32
M. Fernandez
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Tidjany Touré
ЦФ
27
A. Moreira
ЦФ
29
Carlos Eduardo
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
99
Mohamed Kaba
ЦФ
Каза Пиа
95
Ivan Mandić
ВР
22
Daniel Azevedo
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
75
Pedro Rosas
ЦЗ
98
JP
ЦП
31
Рауль Бланко
ЦП
8
Gabi Pereira
ЦП
59
Abdu Dafe
ЦП
19
Kevin Prieto
ЦФ
99
C. Mendes
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
21
Aymen Zouin
ЦФ
4-3-1-2
30
Лукао
26
Веверсон
4
Жилбер
39
Буату
47
Эшгайю
23
20
12
10
Гарсия
11
Фернандеш
23
Эрнандес
3-3-4
31
Гомеш
4
Голарт
18
Жералдеш
5
Конте
24
Перес
80
Офори
16
Клуа
10
Рочинья
20
Джатта
9
Араужо
43
23
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
23
20
27
27
20
23
Эрнандес
29
29
23
Эрнандес
11
Фернандеш
77
Мурило
77
Мурило
11
Фернандеш
12
86
Приосте
86
Приосте
12
5
Конте
75
75
5
Конте
20
Джатта
99
99
20
Джатта
9
Араужо
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Араужо
24
Перес
8
8
24
Перес
10
Рочинья
59
59
10
Рочинья
Остались в запасе
Жил Висенте
Каза Пиа
32
M. Fernandez
ЦП
7
Tidjany Touré
ЦФ
2
José Silva
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
94
Самуэл
ВР
99
Mohamed Kaba
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
98
JP
ЦП
19
Kevin Prieto
ЦФ
27
Кайке Роша
ЦЗ
95
Ivan Mandić
ВР
22
Daniel Azevedo
ВР
31
Рауль Бланко
ЦП
21
Aymen Zouin
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Остались в запасе
32
M. Fernandez
ЦП
7
Tidjany Touré
ЦФ
2
José Silva
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
94
Самуэл
ВР
99
Mohamed Kaba
ЦФ
Остались в запасе
98
JP
ЦП
19
Kevin Prieto
ЦФ
27
Кайке Роша
ЦЗ
95
Ivan Mandić
ВР
22
Daniel Azevedo
ВР
31
Рауль Бланко
ЦП
21
Aymen Zouin
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Педру Морейра

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Жил Висенте» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма хозяев, их надeжная оборона и катастрофическое состояние гостей (пять поражений подряд, 0:8 в двух стартовых турах и 0,40 гола за матч) не оставляют сомнений в исходе. «Каза Пиа» может попытаться забить, но еe оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Жил Висенте» с форой (-1) с коэффициентом 2.45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и «Каза Пиа» состоится 24 августа 2026 года в Барселуше на стадионе «Сидаде-де-Барселуш» и начнется в 22:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть онлайн.

2.45
Победа «Жил Висенте» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Португалия. Примейра Каза Пиа Жил Висенте
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