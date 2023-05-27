Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Каза Пиа
Жил Висенте - Каза Пиа: обзор матча 27 мая 2023
Жил Висенте
27.05.2023, суббота, 14:45
Португалия. Примейра, 34 тур
1 : 0
Завершен
Каза Пиа
63'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Каза Пиа
87'
Замена
J. Nunes
️️️️
D. Poloni
87'
Замена
Н. Золотич
️️️️
А. Тайра
84'
Желтая карточка
Куни
Замена
Карраша
️️️️
Мурило
83'
79'
Замена
Д. Пинту
️️️️
Бени
79'
Замена
Куни
️️️️
Ф. Кардосо
Замена
А. Марин
️️️️
Э. Гомеш
74'
Замена
Р. Уилсон
️️️️
П. Тиба
74'
73'
Замена
Клейтон
️️️️
L. Bolgado
67'
Красная карточка
Ю. Сома
ГОЛ! 1:0!
Ф. Наварро
63'
Замена
Депу
️️️️
К. Вильодрес
62'
Желтая карточка
Э. Гомеш
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
77
Мурило
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Афонсо Тайра
ЦП
16
Бени
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
14
Роан Уилсон
АП
26
Андре Симоеш
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
40
Депу
ЦФ
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
10
Куни
АП
90
Клейтон
ЦФ
4-1-1-2-2
42
Эндрю
55
Гомеш
55
Перейра
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
6
Карвальо
25
Педру Тиба
10
Вильодрес
19
Фуджимото
9
Наварро
77
Мурило
4-2-2-2
33
13
4
31
15
Лелу
6
Тайра
16
Бени
7
Сома
77
Годвин
18
27
Кардосо
55
Гомеш
3
Марин
3
Марин
55
Гомеш
77
Мурило
27
Карраша
27
Карраша
77
Мурило
25
Педру Тиба
14
Уилсон
14
Уилсон
25
Педру Тиба
10
Вильодрес
40
Депу
40
Депу
10
Вильодрес
31
30
30
31
6
Тайра
44
Золотич
44
Золотич
6
Тайра
16
Бени
8
Пинту
8
Пинту
16
Бени
27
Кардосо
10
Куни
10
Куни
27
Кардосо
4
90
Клейтон
90
Клейтон
4
Остались в запасе
Жил Висенте
Каза Пиа
99
Брайан Араухо
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
26
Андре Симоеш
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
98
Жоао Бравим
ВР
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
26
Андре Симоеш
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Жил Висенте - Каза Пиа
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Каза Пиа
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
16 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
16 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+