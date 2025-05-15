Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025

15 мая 2025 10:01
Риу Аве - Жил Висенте
16 мая 2025, пятница 21:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
Перейти в онлайн матча
6.1
Точный счёт 2:1 в пользу «Риу Аве»
Сделать ставку

16 мая на стадионе «Эштадиу душ Аркуш» пройдeт матч между «Риу Аве» и «Жил Висенте». Обе команды расположились в средней части таблицы, борются за более высокое место в чемпионате и подходят к игре с достаточно равными шансами. Игра обещает быть напряжeнной с обилием моментов, учитывая атакующую активность обеих сторон в последних матчах.

«Риу Аве»

«Риу Аве» после 33 туров набрал 37 очков, занимает 10-е место. Команда забивает стабильно, особенно на своeм поле, где не проигрывает уже 7 матчей подряд. Лучший бомбардир – Клейтон, забивший 18 голов в сезоне. В последних 5 матчах «Риу Аве» отметился 7 забитыми и 9 пропущенными мячами, что говорит о слабой обороне, но сильной атаке. Команда неизменно забивала в 12 последних играх и старается играть активно в атаке, создавая много опасных моментов.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» располагается на 14-м месте, набрав 33 очка. Лучший бомбардир – Феликс Коррейя с 10 голами. В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила 4, демонстрируя более сбалансированную игру, особенно в обороне. «Жил Висенте» забивает в 4 последних матчах и стабильно создает опасные моменты, но в гостях играет осторожно и чаще стремится не пропустить.

Факты о командах:

«Риу Аве»

  • Не проигрывает дома в 7 последних матчах.

  • Забивает в 12 матчах подряд.

  • Среднее количество голов за игру – 1.40.

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

«Жил Висенте»

  • В последних 4 гостевых матчах серия ничьих.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • В 9 из 11 последних матчей против «Риу Аве» забивает.

Прогноз на матч «Риу Аве» – «Жил Висенте»

Обе команды демонстрируют атакующий потенциал, но имеют проблемы в обороне. «Риу Аве» выглядит чуть предпочтительнее за счет домашней площадки и более мощной атаки, однако гостям стоит ожидать плотной и организованной игры. Вероятен упорный матч с голами с обеих сторон. Прогнозируем победу «Риу Аве» с результативной игрой.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Риу Аве».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Риу Аве» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

6.1
Точный счёт 2:1 в пользу «Риу Аве»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Португалия. Примейра Жил Висенте Риу Аве
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.77
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе - Атлетик
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетика»
Матч завершен
0 : 2
5.5
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол - Барселона
Точный счёт 3:1 в пользу «Барселоны»
Матч завершен
1 : 3
6.23
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед - Аль-Иттихад
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихад»
Матч завершен
2 : 0
6.5
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна - Атлетико
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
Матч завершен
2 : 2
8.0
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано - Бетис
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 