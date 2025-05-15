16 мая на стадионе «Эштадиу душ Аркуш» пройдeт матч между «Риу Аве» и «Жил Висенте». Обе команды расположились в средней части таблицы, борются за более высокое место в чемпионате и подходят к игре с достаточно равными шансами. Игра обещает быть напряжeнной с обилием моментов, учитывая атакующую активность обеих сторон в последних матчах.

«Риу Аве»

«Риу Аве» после 33 туров набрал 37 очков, занимает 10-е место. Команда забивает стабильно, особенно на своeм поле, где не проигрывает уже 7 матчей подряд. Лучший бомбардир – Клейтон, забивший 18 голов в сезоне. В последних 5 матчах «Риу Аве» отметился 7 забитыми и 9 пропущенными мячами, что говорит о слабой обороне, но сильной атаке. Команда неизменно забивала в 12 последних играх и старается играть активно в атаке, создавая много опасных моментов.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» располагается на 14-м месте, набрав 33 очка. Лучший бомбардир – Феликс Коррейя с 10 голами. В последних 5 матчах команда забила 6 голов и пропустила 4, демонстрируя более сбалансированную игру, особенно в обороне. «Жил Висенте» забивает в 4 последних матчах и стабильно создает опасные моменты, но в гостях играет осторожно и чаще стремится не пропустить.

Факты о командах:

«Риу Аве»

Не проигрывает дома в 7 последних матчах.

Забивает в 12 матчах подряд.

Среднее количество голов за игру – 1.40.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

«Жил Висенте»

В последних 4 гостевых матчах серия ничьих.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

В 9 из 11 последних матчей против «Риу Аве» забивает.

Прогноз на матч «Риу Аве» – «Жил Висенте»

Обе команды демонстрируют атакующий потенциал, но имеют проблемы в обороне. «Риу Аве» выглядит чуть предпочтительнее за счет домашней площадки и более мощной атаки, однако гостям стоит ожидать плотной и организованной игры. Вероятен упорный матч с голами с обеих сторон. Прогнозируем победу «Риу Аве» с результативной игрой.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Риу Аве».

Рекомендованные ставки: