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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Жил Висенте
Каза Пиа - Жил Висенте: обзор матча 22 января 2023
Каза Пиа
22.01.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 3
Завершен
Жил Висенте
46'
Р. Мартинс
50'
Ф. Наварро
54'
В. Карвальо
63'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Жил Висенте
90'
+2
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
Замена
E. Fereira
️️️️
Л. Соарес
83'
Желтая карточка
Р. Мартинс
81'
81'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Мурило
72'
Желтая карточка
С. Крицюк
Замена
C. Antoine
️️️️
D. Poloni
69'
Замена
Я. Брайс
️️️️
А. Тайра
68'
68'
Замена
Х. Боселли
️️️️
А. Алипур
63'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Наварро
Пас отдал
Т. Араужо
Замена
Кука
️️️️
Р. Бару
59'
Замена
Ю. Сома
️️️️
Куни
59'
54'
ГОЛ! 1:2!
В. Карвальо
Пас отдал
А. Алипур
50'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
Карраша
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартинс
46'
Желтая карточка
Р. Бару
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Куни
АП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
77
Мурило
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Али Алипур
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
7
Carnejy Antoine
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
20
Билел Ауашерия
ПВ
4-3-2-1
33
15
Варела
44
Золотич
31
13
42
Соарес
6
Тайра
28
Бару
77
Годвин
10
Куни
9
Мартинс
4-1-2-1-2
33
Крицюк
27
Карраша
3
Кунья
44
Араужо
3
Марин
6
Карвальо
8
Абурджания
77
Мурило
19
Фуджимото
9
Наварро
9
Алипур
42
Соарес
2
2
42
Соарес
6
Тайра
88
Брайс
88
Брайс
6
Тайра
10
Куни
7
Сома
7
Сома
10
Куни
31
7
7
31
28
Бару
13
Кука
13
Кука
28
Бару
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
9
Алипур
21
Боселли
21
Боселли
9
Алипур
77
Мурило
20
Ауашерия
20
Ауашерия
77
Мурило
Остались в запасе
Каза Пиа
Жил Висенте
98
Жоао Бравим
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Андре Симоеш
АП
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Андре Симоеш
АП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Каза Пиа - Жил Висенте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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