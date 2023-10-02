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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Каза Пиа
Жил Висенте - Каза Пиа: обзор матча 02 октября 2023
Жил Висенте
02.10.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 0
Завершен
Каза Пиа
62'
З. Карлуш
79'
Депу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Каза Пиа
Желтая карточка
П. Тиба
90'
+4
Замена
Р. Батурина
️️️️
Депу
84'
Замена
Марлон
️️️️
Мурило
84'
ГОЛ! 2:0!
Депу
Пас отдал
К. Фуджимото
79'
Замена
М. Гбане
️️️️
М. Нету
77'
Замена
T. Touré
️️️️
Ф. Коррея
77'
75'
Замена
T. Dias
️️️️
Н. Золотич
Замена
К. Фуджимото
️️️️
М. Домингес
64'
ГОЛ! 1:0!
З. Карлуш
Пас отдал
Ф. Коррея
62'
62'
Замена
Бени
️️️️
S. Justo
62'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Клейтон
55'
Красная карточка
П. Роберто
Желтая карточка
М. Домингес
52'
52'
Желтая карточка
П. Роберто
46'
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
Желтая карточка
Г. Перейра
39'
20'
Желтая карточка
Ю. Сома
18'
Замена
Ю. Сома
️️️️
F.
13'
Желтая карточка
Г. Ларрасабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
8
Максим Домингес
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
77
Мурило
ЦФ
40
Депу
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
6
Нето
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
11
Fernando
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
6
Хесус Кастильо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
14
Роан Уилсон
АП
7
Tidjany Touré
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
77
Артур Серобян
ЛВ
16
Бени
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
4-3-3
42
Эндрю
25
Бута
26
Фернандеш
55
Перейра
2
Зе Карлуш
8
Домингес
25
Педру Тиба
16
Нету
20
Коррея
40
Депу
77
Мурило
4-3-3
33
15
Варела
44
Золотич
13
15
Лелу
6
Нето
22
Ларрасабаль
80
70
Роберто
90
Клейтон
11
16
Нету
24
Гбане
24
Гбане
16
Нету
8
Домингес
19
Фуджимото
19
Фуджимото
8
Домингес
77
Мурило
11
Марлон
11
Марлон
77
Мурило
20
Коррея
7
7
20
Коррея
40
Депу
9
Батурина
9
Батурина
40
Депу
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
80
16
Бени
16
Бени
80
11
7
Сома
7
Сома
11
90
Клейтон
27
Кардосо
27
Кардосо
90
Клейтон
44
Золотич
11
11
44
Золотич
Остались в запасе
Жил Висенте
Каза Пиа
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
Главный тренер
Даниэль Соуза
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Isaac Monteiro
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Жил Висенте - Каза Пиа
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
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