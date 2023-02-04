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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Каза Пиа
Бенфика - Каза Пиа: обзор матча 04 февраля 2023
Бенфика
04.02.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 19 тур
3 : 0
Завершен
Каза Пиа
35'
Ж. Мариу
43'
Ж. Мариу
71'
А. Бах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Каза Пиа
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
90'
+2
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Ж. Мариу
90'
+2
Замена
Рафа
️️️️
Флорентину
86'
77'
Замена
V. Fernandes
️️️️
Н. Золотич
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Г. Гедеш
73'
Замена
П. Муса
️️️️
Д. Нерес
73'
ГОЛ! 3:0!
А. Бах
Пас отдал
Ж. Мариу
71'
64'
Замена
Куни
️️️️
С. Годвин
56'
Замена
Бени
️️️️
А. Тайра
46'
Замена
Клейтон
️️️️
Кука
46'
Замена
Ю. Сома
️️️️
Р. Мартинс
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
А. Гримальдо
43'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
Д. Нерес
35'
33'
Желтая карточка
Кука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
87
Жоау Невеш
АП
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Каза Пиа
98
Жоао Бравим
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
8
Диогу Пинту
ЦП
16
Бени
ЦП
6
Нето
ЦП
10
Куни
АП
90
Клейтон
ЦФ
4-2-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
11
Гедеш
22
Шикинью
7
Нерес
4-3-1-2
33
15
Варела
44
Золотич
31
30
42
Соарес
6
Тайра
28
Бару
77
Годвин
13
Кука
9
Мартинс
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
23
Мариу
87
Невеш
87
Невеш
23
Мариу
11
Гедеш
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Гедеш
12
Флорентину
27
Рафа
27
Рафа
12
Флорентину
7
Нерес
9
Муса
9
Муса
7
Нерес
44
Золотич
13
13
44
Золотич
6
Тайра
16
Бени
16
Бени
6
Тайра
77
Годвин
10
Куни
10
Куни
77
Годвин
9
Мартинс
7
Сома
7
Сома
9
Мартинс
13
Кука
90
Клейтон
90
Клейтон
13
Кука
Остались в запасе
Бенфика
Каза Пиа
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
98
Жоао Бравим
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
6
Нето
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
Остались в запасе
98
Жоао Бравим
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
6
Нето
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Бенфика - Каза Пиа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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