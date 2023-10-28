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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Каза Пиа
Бенфика - Каза Пиа: обзор матча 28 октября 2023
Бенфика
28.10.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 1
Завершен
Каза Пиа
44'
Ж. Мариу
81'
Г. Ларрасабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Каза Пиа
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Флорентину
88'
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
88'
88'
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
88'
Замена
S. Justo
️️️️
П. Роберто
82'
Замена
T. Dias
️️️️
Жажа
82'
Замена
Клейтон
️️️️
Ф. Кардосо
81'
ГОЛ! 1:1!
Г. Ларрасабаль
Пас отдал
Бени
Желтая карточка
Флорентину
74'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
А. Кабрал
74'
73'
Желтая карточка
П. Роберто
73'
Замена
Бени
️️️️
Нето
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Д. Нерес
63'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Х. Бернат
63'
54'
Пенальти не реализован!
Ф. Кардосо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
Ф. Эушнес
44'
41'
Желтая карточка
Г. Ларрасабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
15
Фернандо Варела
(К)
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
ЦП
11
Жажа
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
80
Samuel Justo
ЦП
8
Теласко Сеговия
ЦП
16
Бени
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Трубин
24
Бернат
30
Отаменди
14
Силва
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
87
Невеш
7
Нерес
19
Кабрал
27
Рафа
4-2-2-2
33
30
44
Золотич
15
Варела
15
Лелу
22
Ларрасабаль
6
Нето
11
Жажа
7
Сома
70
Роберто
27
Кардосо
24
Бернат
39
Юрасек
39
Юрасек
24
Бернат
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
12
Флорентину
11
Гедеш
11
Гедеш
12
Флорентину
7
Нерес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Нерес
19
Кабрал
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
19
Кабрал
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
70
Роберто
80
80
70
Роберто
6
Нето
16
Бени
16
Бени
6
Нето
27
Кардосо
90
Клейтон
90
Клейтон
27
Кардосо
11
Жажа
11
11
11
Жажа
Остались в запасе
Бенфика
Каза Пиа
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Lucas Paes
ВР
8
Теласко Сеговия
ЦП
77
Артур Серобян
ЛВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
8
Теласко Сеговия
ЦП
77
Артур Серобян
ЛВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Бенфика - Каза Пиа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Эштадиу да Луж
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