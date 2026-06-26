Нобоа прокомментировал выход Эквадора в плей-офф ЧМ-2026

Экс-полузащитник «Зенита», «Динамо», «Рубина», «Ростова» и «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о выступлении сборной Эквадора на чемпионате мира.

Эквадорцы в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 победили Германию – 2:1.

Благодаря этому результату они вышли в плей-офф турнира с 3-го места.

Нобоа выступал за сборную Эквадора с 2009 по 2021 год.

«Я видел нашу команду и думал: в матче с Германией возможно выиграть. Но это, конечно, всe равно шок для всех нас. Сборная Эквадора очень хорошо обороняется, вся проблема – в атаке. В этой игре мы забили первыми, поэтому всe получилось.

В Эквадоре сейчас большая вечерника, все счастливы. Сегодня никто не работает – президент страны объявил выходной. Для нас это действительно важно. Когда играет сборная, даже столица останавливается. А результат влияет на настроение всех граждан.

Дальше каждая игра будет финалом для Эквадора. Одна ошибка может привести к концу. Но если Эквадор будет так же хорошо играть в обороне, может пройти довольно далеко», – заявил Нобоа.