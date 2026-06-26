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Обзор матча Норвегия – Франция голы и лучшие моменты (Видео)

Вчера, 23:59

Сборная Франции одержала победу над Норвегией в матче 3‑го тура группового этапа Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 1:4.

Дембеле мощно пробил в дальний угол с 13 метров после роскошной диагонали Мбаппе.

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Дембеле оформил дубль, мастерским ударом с 18 метров уложив мяч в левый угол после вертикального паса Мбаппе.

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Осгор хлeстким ударом пробил Меньяна, сократив разрыв в счeте после розыгрыша в штрафной.

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Дембеле оформил хет‑трик, обводящим ударом под дальнюю штангу после передачи Чуамени.

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Дезире Дуэ забил на 90+4.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Франция Норвегия
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