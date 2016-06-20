Руни: «Настроение и атмосфера в сборной Англии просто замечательные»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа с командой Словакии.

«Настроение и атмосфера в коллективе просто замечательные. Особенно хорошее настроение после победы над Уэльсом. Так что с нетерпением ждем поединка.

Думаю, что все наши парни играли против Шкртела. Они знают, что это физически мощный центральный защитник, которому очень трудно противостоять. Иногда не так плохо выйти на поле против футболиста, которого ты хорошо знаешь, так как играешь против него каждый сезон. Однако и он хорошо знает наших игроков. Так что это будет интересный матч. Уверен, что если игра пойдет по нашему сценарию, то мы сможем добиться успеха», – сказал Руни.